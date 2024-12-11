Η Nova προσφέρει και φέτος τα Χριστούγεννα τη μοναδική ψυχαγωγία της EON δωρεάν για όλους

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέρει για ακόμη μια φορά, αυτά τα Χριστούγεννα, το συναρπαστικό περιεχόμενο της EON, της κορυφαίας πλατφόρμας ψυχαγωγίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δωρεάν για όλους.

Από τις 10 Δεκεμβρίου 2024 ως τις 10 Ιανουαρίου 2025, η ΕΟΝ προσφέρει χωρίς χρέωση το συναρπαστικό περιεχόμενο των Novacinema με βραβευμένες ταινίες, blockbusters, δημοφιλείς παιδικές σειρές, εορταστικό περιεχόμενο για όλους, κορυφαίες ψυχαγωγικές εκπομπές, συναρπαστικά ντοκιμαντέρ περισσότερες από 6.000 ταινίες και σειρές καθώς και Χριστουγεννιάτικα προγράμματα για όλη την οικογένεια με το pop-up κανάλι Nova Christmas.

Το ασύγκριτο αθλητικό περιεχόμενο του Novasports θα είναι διαθέσιμο επίσης δωρεάν, προσφέροντας στους φίλους των αθλημάτων τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν τη Super League με τους εντός έδρας αγώνες 6 ομάδων συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΟΚ και του Άρη, τη συναρπαστική Premier League, τη μοναδική EuroLeague με δύο ελληνικές ομάδες, τη La Liga, τη Bundesliga και πολλά άλλα πρωταθλήματα.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή: Με μια επίσκεψη στο eon.nova.gr, όλοι μπορούν να αποκτήσουν έναν μοναδικό κωδικό και να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο της EON.

Όλα αυτά συνδυάζονται με τις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες της EON, όπως εξατομικευμένα προφίλ, στατιστικά και πολλά άλλα, για μια πραγματικά μοναδική τηλεοπτική εμπειρία.

Η Nova φέρνει και φέτος, μέσω της ΕΟΝ, τις γιορτές σε κάθε σπίτι, σε όλη την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

