Έπεσε η Meta: Προβλήματα σε facebook, instagram και WhatsApp

Πάνω από 42.000 χρήστες του Instagram της Meta και των άλλων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας αναφέρουν προβλήματα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ανάλυση του DownDetector.

Τα τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τη σύνδεση και παραμονή στα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρούνται μάλιστα και στην Ελλάδα.

Για τους χρήστες του Instagram, οι περιοχές στις οποίες καταγράφονται περισσότερο οι βλάβες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Σικάγο και η Νέα Υόρκη, σύμφωνα με έναν σχετικό χάρτη καταγγελιών και αναφορών.

Περισσότεροι από 82.000 χρήστες του Facebook διαμαρτύρονται επίσης για διακοπές λειτουργίας του μέσου, με προβλήματα και αναφορές σε μεγάλο μέρος των ακτών του Ανατολικού και του Ειρηνικού.

Πηγή: skai.gr

