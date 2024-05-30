Οι υπηρεσίες ασφαλείας από όλο τον κόσμο κατάφεραν να εξολοθρεύσουν ένα παγκόσμιο δίκτυο κακόβουλου λογισμικού (botnet) που έκλεψε 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια (4,65 δισεκατομμύρια λίρες) και συνδέεται με μια σειρά άλλων εγκλημάτων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το υπουργείο συνεργάστηκε με το FBI και άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Microsoft, για να εξουδετερώσουν αυτό που ήταν «πιθανότατα το μεγαλύτερο botnet στον κόσμο», με τον Κινέζο υπήκοο YunHe Wang να είναι το πρόσωπο πίσω από τη δημιουργία και τη λειτουργία του.

Ο κ. Wang κατηγορείται για συνωμοσία για διάπραξη απάτης στον υπολογιστή, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω τηλεφωνίας και συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 65 ετών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μεταξύ 2014 και 2022, ο κ. Wang δημιούργησε και χειρίστηκε μαζί με άλλους το botnet, που ονομάζεται «911 S5», από περίπου 150 διακομιστές σε όλο τον κόσμο.

Το botnet παραβίασε περισσότερες από 19 εκατομμύρια IP διευθύνσεις σε σχεδόν 200 χώρες, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το botnet χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή μιας σειράς επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και απάτη μεγάλης κλίμακας, εκμετάλλευση παιδιών, παρενόχληση, απειλές για βόμβες και παραβιάσεις των εξαγωγών, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο.

Οι ΗΠΑ υπολόγισαν ότι περισσότερες από μισό εκατομμύριο δόλιες αξιώσεις ασφάλισης ανεργίας προήλθαν από παραβιασμένες διευθύνσεις IP, με αποτέλεσμα την απώλεια άνω των 5,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το δίκτυο επέτρεψε επίσης στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να αγοράζουν αγαθά με κλεμμένες πιστωτικές κάρτες ή να ξεπλένουν χρήματα, ανέφερε, με τον Wang να πούλησε πρόσβαση στις διευθύνσεις IP και να έλαβε περίπου 99 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.