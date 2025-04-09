Η Nova αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο, με ταχύτητες 3 Gbps μέσω Οπτικής Ίνας (FTTH) 

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας πρωτοστατεί η Nova, επενδύοντας στο Μέλλον των Οπτικών Ινών στην Ελλάδα. Μια μετάβαση -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- που προάγει τη συνδεσιμότητα, την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Οπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Nova, στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία, η πρόσβαση σε γρήγορο και αξιόπιστο Διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια· είναι αναγκαιότητα. Ωστόσο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, πολλοί καταναλωτές και επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να βασίζονται σε απαρχαιωμένες συνδέσεις χαλκού, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Fiber to the Cabinet (FTTC), όπου η οπτική ίνα φτάνει σε ένα τοπικό κουτί διανομής, αλλά τα καλώδια χαλκού εξακολουθούν να μεταφέρουν το σήμα από το κουτί στο σπίτι. Αυτό το υβριδικό σύστημα έχει σημαντικούς περιορισμούς και δεν προσφέρει τα πλήρως τα οφέλη των οπτικών ινών.

Η Nova αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, φέρνοντας τη δύναμη της υπερ-ταχείας συνδεσιμότητας οπτικών ινών κατευθείαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, παρέχοντας ταχύτητες Διαδικτύου έως 3 Gbps που είναι έως και 30 φορές γρηγορότερες και σημαντικά πιο αξιόπιστες από τις συνδέσεις χαλκού, με αισθητά μικρότερο αριθμό βλαβών.

Η λύση FTTH εξαλείφει εντελώς τη σύνδεση χαλκού, φέρνοντας 100% οπτικές ίνες απευθείας σε σπίτια και επιχειρήσεις. Αυτό εγγυάται γρηγορότερες ταχύτητες, πιο σταθερές συνδέσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με τα συστήματα FTTC, εξασφαλίζοντας ομαλή ροή βίντεο, απρόσκοπτες τηλεδιασκέψεις και αστραπιαίες λήψεις.

Λόγοι για να επιλέξετε οπτική ίνα κατευθείαν στο σπίτι σας:

Πολύ εύκολη, χωρίς ταλαιπωρία, εγκατάσταση με διαφανείς οπτικές ίνες που δεν αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου.

Υψηλές ταχύτητες έως και 3 Gbps – έως και 30 φορές γρηγορότερες από τις παλαιότερες τεχνολογίες.

Εγγυημένη σταθερότητα: Όλοι είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, χωρίς διακοπές.

Γρήγορη ταχύτητα και εμβέλεια στο σπίτι με ρούτερ Wi-Fi 6, με ταχύτητες έως και 40% γρηγορότερες από την προηγούμενη τεχνολογία (Wi-Fi 5).

Έως το τέλος του 2025, αναμένεται ότι 3,8 εκατομμύρια σπίτια (από τα 6,6 εκατ. συνολικά) θα έχουν κάλυψη οπτικής ίνας που αντιπροσωπεύει το 60% των κατοικιών στην Ελλάδα - και η Nova θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες οπτικής ίνας στο σύνολο αυτών.

Πλεονεκτήματα οπτικής ίνας (FTTH) από την Nova έναντι άλλων τεχνολογιών:

Υψηλότερες ταχύτητες: Η οπτική ίνα προσφέρει ταχύτητες έως 3 Gbps, έναντι 100 Mbps μέσω των υπηρεσιών μας Fiber to the Cabinet (FTTC) και 24 Mbps μέσω υπηρεσιών Τοπικού Βρόχου (LLU)

Λιγότερες βλάβες: Η οπτική ίνα εμφανίζει περίπου 32% λιγότερες βλάβες σε σχέση με τις υπηρεσίες FTTC και LLU, χάρη στην αντικατάσταση του παρωχημένου δικτύου χαλκού με οπτική ίνα.

Ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών: Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, η υπηρεσία της οπτικής ίνας επιτρέπει ταχύτερη αποκατάσταση έως και 40%, σε σχέση με τις υπηρεσίες FTTC και LLU.

Λιγότερες βλάβες κατά την ενεργοποίηση: Η οπτική ίνα παρουσιάζει περίπου 60% λιγότερες βλάβες κατά την αρχική ενεργοποίηση σε σχέση με τις υπηρεσίες FTTC και LLU.

Βελτιωμένη κάλυψη, σταθερότητα και ταχύτητα Wi-Fi με τη χρήση νέου εξοπλισμού που υποστηρίζει Wi-Fi 6.

Επιπλέον, η λύση FTTH εγγυάται συνδεσιμότητα χωρίς διακοπές συγκριτικά με τα συστήματα FTTC, προσφέροντας μια πολύ πιο σταθερή και συνεπή online εμπειρία, συνδυασμένη με την τεχνολογία Wi-Fi 6. Για τις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας (downtime) και τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους χωρίς ανησυχία για την αξιοπιστία του Διαδικτύου, συνδέοντας πoλλαπλές συσκευές ταυτόχρονα, με τις ίδιες ταχύτητες. Για τους μαθητές και φοιτητές, αυτό σημαίνει τέλος στις απογοητευτικές καθυστερήσεις (buffering) κατά τη διάρκεια των online μαθημάτων και εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και έρευνες. Για τους υπόλοιπους χρήστες, σημαίνει ταχύτερες λήψεις δεδομένων, καλύτερο video streaming και βελτιωμένη εμπειρία gaming — όποτε κι αν τη χρειάζονται.

Η λίστα της Nova για να αναγνωρίσετε εύκολα αν διαθέτετε υπηρεσία οπτικής ίνας (FTTH)

Για να βεβαιωθεί κάποιος ότι απολαμβάνει τη δύναμη των οπτικών ινών στο σπίτι του, η Nova παρέχει μια απλή λίστα ελέγχου, που είναι διαθέσιμη και στο nova.gr, που περιλαμβάνει τα εξής:

Να υπάρχει κουτί οπτικών ινών στην είσοδο πολυκατοικίας ή στην είσοδο του ακινήτου.

Να υπάρχει κουτί οπτικών ινών στον όροφο του διαμερίσματος (στην περίπτωση πολυκατοικιών).

Να υπάρχει πρίζα οπτικών ινών μέσα στο σπίτι.

Αν δεν έχετε ήδη σύνδεση οπτικής ίνας, η μετάβαση στην υπηρεσία FTTH της Nova είναι γρήγορη, εύκολη και χωρίς ταλαιπωρία. Η Nova αναλαμβάνει εξολοκλήρου την εγκατάσταση και τη συντήρηση των οπτικών συνδέσεων, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση από τα παρωχημένα συστήματα χαλκού, με ελάχιστη όχληση για τον χρήστη. Για τα κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα, η Nova μπορεί να παρέχει την πλήρη εμπειρία Fiber από τη στιγμή που υπογράφεται το συμβόλαιο, μέχρι την τελική ενεργοποίηση, σε χρόνο-ρεκόρ: λιγότερο από 13 ημέρες από την αίτηση έως την εγκατάσταση.

Με τις τιμές να ξεκινούν από τα €27,22/ μήνα με κουπόνι Gigabit Voucher, η Nova προσφέρει τις εξής επιλογές για σύνδεση οπτικών ινών*:

Ο Γιώργος Λάμπρου, CEO της Nova, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που προσφέρουμε τη δύναμη της οπτικής ίνας ως το σπίτι, μέσω του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου μας με προϊόντα 100% Οπτικής Ίνας. Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η αξιόπιστη και γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Είναι μια θεμελιώδης ανάγκη, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Με τα προγράμματα Nova Fiber, που βασίζονται 100% σε οπτική ίνα, διασφαλίζουμε ότι όλο και περισσότερα ελληνικά σπίτια και επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν υπερ-υψηλές ταχύτητες, απαράμιλλη σταθερότητα και συνδεσιμότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Η επένδυσή μας στις υποδομές οπτικών ινών δεν αφορά μόνο την ταχύτητα στο Διαδίκτυο. Αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, διασφαλίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ανταγωνιστική στην ψηφιακή εποχή. Πιστεύουμε ότι τώρα είναι η ώρα για την οπτική ίνα, και η Nova είναι περήφανη που πρωταγωνιστεί σε αυτή την μετάβαση».

* Το Πρόγραμμα Gigabit Voucher υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Τα προγράμματα Nova Fiber παρέχονται μέσω υποδομής FTTH. Διαθεσιμότητα στο nova.gr. Δωρεάν χρήση router Wi-Fi 6.



