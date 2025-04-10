Τα ρομπότ Optimus της Tesla θα χρησιμοποιηθούν για την εξερεύνηση της επιφάνειας του Άρη, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο Έλον Μασκ.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία παρουσιάστηκαν αρχικά ως οικιακoί βοηθοί τον περασμένο Οκτώβριο, «ελπίζουμε να σταλούν στον Άρη με μια πτήση της SpaceX μέχρι το τέλος του 2026» δήλωσε ο μεγιστάνας υπερυπουργός του Τραμπ και CEO των δύο εταιριών.

Starship will hopefully depart for Mars at the end of next year with Optimus explorer robots! https://t.co/8dzlxzFg0h — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2025

Το να φτάσει η ανθρωπότητα στον Άρη είναι εδώ και καιρό ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους του Μασκ και η πιο κερδοφόρα εταιρεία του, η SpaceX, είναι ζωτικής σημασίας για τα μελλοντικά αλλά άμεσα σχέδια της NASA να φτάσει στον Κόκκινο Πλανήτη.

Η χρήση των ρομπότ Tesla Optimus, τα οποία είναι δίποδα και αυτόνομα, δείχνει ότι ο Μασκ αυξάνει ακόμη περισσότερο την επιρροή του στην εξερεύνηση του διαστήματος των ΗΠΑ, γράφει το Newsweek.

Optimus is already walking, lifting, and learning. Soon, it’ll handle the boring, repetitive jobs better than humans. The question isn’t if it’ll replace workers, it’s how fast it will happen. Optimus is going to put $TSLA on a whole other level.



pic.twitter.com/PYfdUfPSfj — zedmo (@RealRodney02) April 8, 2025

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα πει ότι θέλει μια μη επανδρωμένη πτήση στον Άρη να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2026, αλλά σήμερα ήταν η πρώτη φορά που έγινε αναφορά στα ρομπότ Tesla.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της Tesla τον Οκτώβριο του 2024, ως βοηθοί ικανοί να εκτελούν οικιακές δουλειές και βασικές εργασίες.

«Θα κάνει ό,τι θέλεις», είχε πει στην παροσυίαση ο Μασκ . «Μπορεί να είναι δάσκαλος, να φροντίζει τα παιδιά σου, να βγάλει βόλτα τον σκύλο σου, να κουρεύει το γκαζόν σου, να παίρνει τα ψώνια, απλά να είναι φίλος σου, να σερβίρει ποτά. Ό,τι μπορείς να σκεφτείς, θα το κάνει» είχε δηλώσει.

Τα ρομπότ ήταν ήδη λειτουργικά στην εκδήλωση, κινούνταν και συναναστρέφονταν με τους καλεσμένους. Τώρα, για πρώτη φορά, ο Μασκ είπε ότι σκοπεύει να τα συμπεριλάβει σε πτήση προς τον Άρη το 2026, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Starship ελπίζουμε να αναχωρήσει για τον Άρη στα τέλη του επόμενου έτους με ρομπότ εξερευνητών Optimus!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.