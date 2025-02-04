Η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ένα ιπτάμενο ρομπότ στην μακρινή πλευρά του φεγγαριού το 2026 με σκοπό να αναζητήσει για παγωμένο νερό που θα μπορούσε να αποτελέσει και το κλειδί για τη μελλοντική εξερεύνηση της Σελήνης.

Ο ρομποτικός «ιπτάμενος ανιχνευτής» θα προσγειωθεί στον νότιο πόλο της Σελήνης ως μέρος της αποστολής Chang'e-7 της Κίνας, η οποία στοχεύει να φέρει τη χώρα πιο κοντά στο να πετύχει τον στόχο της που είναι η αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη εντός πέντε ετών, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χθες, Δευτέρα.

Η Κίνα έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να καθιερωθεί ως σημαντικός παίκτης στο διάστημα – έναν τομέα στον οποίο τα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, προσβλέπουν ολοένα και περισσότερο, όχι μόνο για επιστημονικό όφελος, αλλά και με γνώμονα τους πόρους και την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, η εύρεση νερού στο φεγγάρι δεν θα ήταν κάτι καινούργιο. Πέρυσι, Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν νερό σε δείγματα εδάφους αφού είχαν στείλει τον σεληνιακό ανιχνευτή Chang'e-5, ενώ και η NASA και το ινδικό διαστημόπλοιο είχαν εντοπίσει στο παρελθόν νερό στην επιφάνεια της Σελήνης.

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόνο ο πάγος – που πιστεύεται ότι διατηρείται βαθιά σε κρατήρες στην μακρινή πλευρά του φεγγαριού – θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει μελλοντικές σεληνιακές αποστολές ως πηγή νερού για τους αστροναύτες.

Η αναζήτηση για σεληνιακό πάγο είναι μέρος των προετοιμασιών της Κίνας για την κατασκευή μιας ερευνητικής βάσης στο νότιο πόλο της Σελήνης, ανέφεραν οι Κινέζοι ειδικοί στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Υπάρχουν μερικές πολύ βαθιές σπηλιές στο νότιο πόλο του φεγγαριού και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει νερό εκεί», δήλωσε στο CCTV ο Wu Weiren, επικεφαλής σχεδιαστής του Σχεδίου Εξερεύνησης της Σελήνης της Κίνας. «Ελπίζουμε ότι ο ιπτάμενος ανιχνευτής μπορεί να πραγματοποιήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις σε μία ή δύο σπηλιές μετά την προσγείωση».

Η εύρεση πάγου θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής στο φεγγάρι μια μέρα, λένε οι Κινέζοι ειδικοί υποδηλώνοντας παράλληλα την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Άλλοι ειδικοί έχουν πει στο παρελθόν στο CNN ότι αν και οι ανακαλύψεις σεληνιακού νερού ανοίγουν πόρτες για μελλοντική εξερεύνηση, δεν μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ευρήματα για να αναπτυχθούν καλλιέργειες στο φεγγάρι ή για να γίνει εξαγωγή πόσιμου νερού. Αυτά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως το πόσο άφθονο είναι το νερό και η χημική μορφή που παίρνουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η αποστολή Chang'e-7 που έχει προγραμματιστεί για το 2026 στοχεύει να πραγματοποιήσει την πιο λεπτομερή έρευνα του σεληνιακού νότιου πόλου. Το ιπτάμενο ρομπότ μπορεί να λυγίσει τα πόδια του και να προσγειωθεί με παρόμοιο τρόπο όπως οι άνθρωποι που πηδούν από ύψος, είπαν οι Κινέζοι ειδικοί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο σεληνιακός πάγος βρίσκεται στις πιο σκοτεινές και ψυχρές περιοχές στους πόλους, στις σκιές των κρατήρων όπου το φως του ήλιου δεν φτάνει ποτέ λόγω της κλίσης του άξονα της σελήνης. Οι θερμότερες θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές δεν υπερβαίνουν τους -250 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.