Η Apple επέκρινε τη Δευτέρα μια εφαρμογή πορνογραφίας που διατίθεται πλέον σε iPhone στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι η ψηφιακή πολιτική του μπλοκ υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Apple.

Από τότε που άνοιξε για πρώτη φορά το App Store σε iPhone το 2008, η Apple έλεγχε ποιες εφαρμογές θα μπορούσαν να ληφθούν στις συσκευές, με τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο Steve Jobs να λέει το 2010 ότι το να κρατά το πορνό μακριά από το iPhone ήταν «ηθική ευθύνη» της Apple και μια από τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Στην ΕΕ, το καθεστώς της Apple άλλαξε με την υιοθέτηση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) το 2022, ο οποίος απαιτούσε από την Apple να επιτρέπει εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών. Ένα από αυτά τα καταστήματα, που ονομάζεται AltStore, έχει αρχίσει να διανέμει μια εφαρμογή που ονομάζεται Hot Tub, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «έναν ιδιωτικό, ασφαλή και κομψό τρόπο περιήγησης σε περιεχόμενο για ενήλικες».

Σε ανακοίνωσή της, η Apple ανέφερε ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τους κινδύνους ασφάλειας που δημιουργούν οι σκληροπυρηνικές εφαρμογές πορνό αυτού του τύπου για τους χρήστες της ΕΕ, ειδικά τα παιδιά. Αυτή η εφαρμογή και άλλες παρόμοιες θα υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο σύστημά μας».

Η Apple εξακολουθεί να απαιτεί από τις εφαρμογές να υποβληθούν σε μια βασική αναθεώρηση που ονομάζεται «συμβολαιογραφική επικύρωση», η οποία ελέγχει για απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως γνωστό κακόβουλο λογισμικό, αλλά δεν περιλαμβάνει την έγκριση του περιεχομένου της εφαρμογής.

Το AltStore είπε ότι το Hot Tub ήταν «συμβολαιογραφικά επικυρωμένο» από την Apple και σε μια ανάρτηση στο X έγραψε ότι είναι «η πρώτη στον κόσμο εγκεκριμένη από την Apple εφαρμογή πορνό», αυξάνοντας την οργή της Apple.

«Σε αντίθεση με τις ψευδείς δηλώσεις που έγιναν από τον προγραμματιστή της αγοράς, σίγουρα δεν εγκρίνουμε αυτήν την εφαρμογή και δε θα την προσφέρουμε ποτέ στο App Store μας», ανέφερε η Apple σε δήλωση, συμπληρώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στην Apple να επιτρέψει την εφαρμογή.

Το AltStore είπε ότι τα σχόλια στο X αφορούσαν την απόφαση συμβολαιογραφικής δήλωσης της Apple και το Hot Tub κατεύθυνε τις έρευνες του Τύπου στο AltStore.

Πηγή: reuters.com

