Rise (and fall) of the Robots.... Ρομπότ στην Κίνα επιχείρησε να χορέψει το θρυλικό Billie Jean του Μάικλ Τζάκσον αλλά τρόμαξε κόσμο.

A robot collapsed and fell while trying to dance to Michael Jackson’s “Billie Jean” pic.twitter.com/KTwINIaLC1 May 20, 2026

Το ρομπότ βρισκόταν στο πρώτο κατάστημα πώλησης ανθρωποειδών ρομπότ της Κίνας στη Σεντζέν και προσπάθησε να χορέψει το Billie Jean - αλλά έχασε την ισορροπία του σε σκαλιά του σκηνικού, και παραλίγο να πέσει. Ωστόσο, τη δεύτερη φορά κατέρρευσε, μάλλον τρομάζοντας παρά διασκεδάζοντας τους παριστάμενους. Δυσφήμιση και όχι διαφήμιση της ΤΝ θα μπορούσε να πει κανείς...

