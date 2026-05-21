Την κατασκευή σεληνιακής βάσης ανακοινώνει επισήμως την επόμενη εβδομάδα η NASA, 57 χρόνια αφότου ο Νιλ Άμστρονγκ έγινε ο άνθρωπος που πάτησε πρώτος στη σελήνη κατά τη διάρκεια της ιστορικής αποστολής Apollo 11. «Χτίζουμε μια Σεληνιακή Βάση! Θα χρησιμεύσει ως βιότοπος όπου οι αστροναύτες ζουν και εργάζονται κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων επιστημονικών αποστολών» αναφέρει χαρακτηριστικά η αμερικανική διαστημική υπηρεσία στο X.

We're building a Moon Base!

@NASAMoonBase will serve as a habitat where astronauts live and work during long-term science missions.



Join us at 2pm ET on Tuesday, May 26, for a live news event where we’ll share updates on our lunar exploration plans: https://t.co/IJXA7xYwju pic.twitter.com/jAnkXDg3NY May 20, 2026

«Η NASA θα διοργανώσει συνέντευξη Τύπου στις 2 μ.μ. EDT, (9 μ.μ. ώρα Ελλάδας) την Τρίτη 26 Μαΐου, για να μοιραστεί τα σχέδια της Σεληνιακής Βάσης και να επισημάνει την πρόοδο προς μια βιώσιμη παρουσία στην επιφάνεια της Σελήνης. Η ενημέρωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του οργανισμού στην Ουάσινγκτον.

Η ηγεσία της διαστημικής υπηρεσίας θα συζητήσει την πρόοδο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των νέων συνεργατών του διαστημικού κλάδου και των σχεδίων αποστολών.

«Η NASA προωθεί την ανάπτυξη της Σεληνιακής Βάσης, μιας μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας εξερεύνησης και υποδομής της σελήνης, σχεδιασμένης να επιτρέψει τη διαρκή ανθρώπινη παρουσία και την επέκταση της επιστημονικής και εμπορικής δραστηριότητας στον Νότιο Πόλο της Σελήνης» επισημαίνεται.

«Στο πλαίσιο της Χρυσής Εποχής της καινοτομίας και της εξερεύνησης, η NASA θα στείλει αστροναύτες σε ολοένα και πιο δύσκολες αποστολές για να εξερευνήσουν περισσότερο τη Σελήνη για επιστημονική ανακάλυψη, οικονομικά οφέλη και να θέσουν τα θεμέλιά μας για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη» τονίζεται.

Πηγή: skai.gr

