Η «κούρσα του διαστήματος» ίσως μόλις ξεκίνησε... Η Κίνα φαίνεται πως προσγείωσε με επιτυχία έναν επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο για πρώτη φορά, κάτι που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κινεζική Εταιρεία Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας δήλωσε ότι ο πύραυλος Long March 10B απογειώθηκε από το Χαϊνάν στη νότια Κίνα την Παρασκευή, στις 12:15 π.μ τοπική ώρα (7:15 π.μ ώρα Ελλάδας).

Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα μπορεί να είναι σε θέση να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Αμερικής στους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους μετά από ανάλογες επιτυχημένες προσγειώσεις από την SpaceX του Ίλον Μασκ και την Blue Origin, η οποία ανήκει στον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, αναφέρει το BBC.

Οι πύραυλοι θεωρούνται συνήθως αναλώσιμοι - τα διάφορα τμήματά τους απορρίπτονται και καταστρέφονται κατά την ανύψωση - γεγονός που καθιστά την εκτόξευση διαστημικών σκαφών ακριβή υπόθεση Με την επαναχρησιμοποίηση των προωθητικών πύραυλων - οι οποίοι γενικά θεωρούνται το πιο πολύτιμο μέρος ενός πυραύλου - το κόστος των εκτοξεύσεων δορυφόρων και της εξερεύνησης του διαστήματος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Τον Δεκέμβριο του 2015, η SpaceX προσγείωσε για πρώτη φορά έναν επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9 από τροχιακή πτήση, ακολουθούμενο από τον New Glenn της Blue Origin τον Νοέμβριο του 2025.

Ο Falcon 9 εκτοξεύεται τώρα περίπου 150 φορές το χρόνο με προωθητικά συστήματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν δεκάδες φορές.

Ο Long March 10B, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 16 μετρικών τόνων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, έχει συγκριθεί με τον Falcon 9 της SpaceX. Σε αντίθεση όμως με τον Falcon 9, ο Long March 10B δεν προσγειώνεται αυτόνομα σε επίγεια πλατφόρμα ή σε πλωτή εξέδρα. Αντίθετα, ειδικά «άγκιστρα προσγείωσης» πάνω στον πύραυλο γραπώνουν ένα δίχτυ που είναι στερεωμένο σε μια πλωτή πλατφόρμα

Οι μετοχές των κινεζικών διαστημικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση, με τις China Spacesat και China Satellite Communications να σημειώνουν άνοδο 10% η καθεμία, το ημερήσιο όριο που επιτρέπεται από τους κανονισμούς της χρηματοπιστωτικής αγοράς της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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