Θα μπορούσαμε ποτέ να ανακτήσουμε αναμνήσεις από τον εγκέφαλο ενός νεκρού;

Όταν πεθαίνει ένας αγαπημένος μας, αφήνει πίσω τα προσωπικά του αντικείμενα, τι γίνεται, όμως, με τις εμπειρίες της ζωής του; Θα μπορούσαμε άραγε να ανακτήσουμε τις αναμνήσεις από το μυαλό ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει;

Η ανάκτηση ορισμένων τμημάτων των αναμνήσεων μπορεί να είναι δυνατή, αλλά είναι πιθανό να είναι τεχνικά δύσκολη, είπε στο Live Science ο Ντον Άρνολντ, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

Με τη σημερινή τεχνολογία, η ανάκτηση αναμνήσεων μπορεί να πάει κάπως έτσι. Αρχικά, προσδιορίζεται το σύνολο των εγκεφαλικών κυττάρων, ή νευρώνων, που κωδικοποίησαν μια συγκεκριμένη μνήμη στον εγκέφαλο και γίνεται κατανοητό το πώς συνδέονται. Στη συνέχεια, ενεργοποιούνται αυτοί οι νευρώνες για να δημιουργηθεί ένα κατά προσέγγιση νευρωνικό δίκτυο, ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης(machine learning) που μιμείται τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου.

Οι αναμνήσεις κωδικοποιούνται από ομάδες νευρώνων, είπε ο Arnold. Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναμνήσεις σχηματίζονται στον ιππόκαμπο. Άλλα μέρη του εγκεφάλου αποθηκεύουν διαφορετικές πτυχές της μνήμης, όπως συναισθήματα και άλλες αισθητηριακές λεπτομέρειες, σύμφωνα με την κλινική του Κλίβελαντ. Ομάδες νευρώνων που σχετίζονται με μια ενιαία μνήμη αφήνουν ένα φυσικό ίχνος στον εγκέφαλο που ονομάζεται έγγραμμα, είπε ο Arnold.

Οι νευροεπιστήμονες εντόπισαν εγγράμματα στους ιππόκαμπους του εγκεφάλου των ποντικών. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη του 2012 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, οι ερευνητές βρήκαν τα συγκεκριμένα εγκεφαλικά κύτταρα που σχετίζονται με μια ανάμνηση μιας εμπειρίας που προκαλούσε φόβο.

Εάν οι επιστήμονες είχαν ένα πλήρες μοντέλο του ανθρώπινου εγκεφάλου (το οποίο δεν έχουν ακόμη), θα μπορούσαν θεωρητικά να προσδιορίσουν τη θέση της μνήμης που ήθελαν να ανακτήσουν, είπε ο Arnold.

Ωστόσο, οι ανθρώπινες αναμνήσεις μπορεί να είναι περίπλοκες, ειδικά οι μακροπρόθεσμες αναμνήσεις που μπορεί να συνδέονται με τοποθεσίες, σχέσεις ή δεξιότητες, σύμφωνα με την κλινική του Κλίβελαντ. Η ανάκτηση των αναμνήσεων ενός νεκρού είναι ακόμη πιο περίπλοκη επειδή τα διακριτά μέρη της μνήμης είναι διασκορπισμένα σε όλο τον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, αισθητήριες λεπτομέρειες που μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στον βρεγματικό λοβό και στον αισθητικό φλοιό.

Οι νευρώνες εντός ενός δεδομένου εγγράμματος συνδέονται μέσω συνάψεων, των χώρων μεταξύ των νευρώνων όπου ταξιδεύουν τα ηλεκτροχημικά σήματα, σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής. Όταν ενεργοποιείται μια ανάμνηση, κινητοποιεί μια αλυσίδα από συνάψεις πυροδότησης μεταξύ αυτών των ομάδων, οι οποίες μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου. Αρχικά, οι νευρώνες που ήταν ενεργοί κατά τη διάρκεια του αρχικού συμβάντος συνθέτουν ένα έγγραμμα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μνήμες μετακινούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες καθώς ενοποιούνται στον εγκέφαλο, είπε ο Arnold στο Live Science σε ένα email. «Παίρνετε αυτό το είδος καταρράκτη νευρώνων που κωδικοποιούν αυτά τα διαφορετικά πράγματα, και κάθε ένα από αυτά συνδέεται σε αυτό το έγγραμμα», είπε.

Η απλή αποκοπή των κελιών που σχηματίζουν το έγγραμμα δεν θα ήταν μια καλή μέθοδος ανάκτησης. Το engram δεν είναι στην πραγματικότητα η ανάμνηση - είναι ακριβώς το σημείο που αποθηκεύεται η ανάμνηση, είπε ο Arnold. Έτσι, ακόμα και αν βρεθεί το έγγραμμα, είτε μέσω μοντελοποίησης είτε ενός πειράματος σε κάποιον ενώ ήταν ακόμα ζωντανός (κάτι που είναι απίθανο), θα ήταν δύσκολο να αναδημιουργήσετε το αρχικό γεγονός όπως το βίωσε ο νεκρός.

«Η μνήμη είναι πολύ αναδομητική, που σημαίνει ότι θυμάσαι κομμάτια ενός γεγονότος, αλλά δεν καταλαβαίνεις πραγματικά το σύνολο», δήλωσε στο Live ο Charan Ranganath, διευθυντής του προγράμματος Memory and Plasticity στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Davis. Επιστήμη. Είναι ένας οικονομικός τρόπος σχηματισμού αναμνήσεων, είπε, επειδή ο εγκέφαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει πράγματα που ήδη γνωρίζει για να συμπληρώσει τα κενά και να μη χρειάζεται να κάνει ένα νέο «ρεκόρ» για κάθε μέρος της εμπειρίας. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να θυμάται ότι έτρωγε τούρτα σοκολάτας και έπαιζε στο πέμπτο πάρτι γενεθλίων του. Αλλά δεν θυμούνται άλλες λεπτομέρειες, όπως ποιοι φίλοι παρευρέθηκαν ή αν έβρεχε. Ωστόσο, διατηρούν τη συνολική μνήμη αυτής της εμπειρίας.

Το καλύτερο μοντέλο νευρωνικών δικτύων θα απαιτούσε μια ολόκληρη ζωή σαρώσεις εγκεφάλου κάποιου που θυμάται επανειλημμένα γεγονότα, είπε ο Ranganath. Τότε, ίσως, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το νευρωνικό δίκτυο για να αναδημιουργήσετε μια συγκεκριμένη μνήμη αφού κάποιος πεθάνει. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι οι μνήμες είναι ένα στατικό πράγμα, όπως ένα αρχείο σε έναν σκληρό δίσκο που αναπαράγει μια σειρά συμβάντων. Αντίθετα, η μνήμη είναι δυναμική, είπε ο Ranganath.

«Διαποτίζουμε τις αναμνήσεις μας με κάθε είδους νόημα και προοπτική με τρόπο που δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα το γεγονός», είπε. «Δεν επαναλαμβάνουμε το παρελθόν, απλώς φανταζόμαστε πώς θα μπορούσε να ήταν το παρελθόν.» Όλα αυτά, είπε, είναι σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις προηγούμενες εμπειρίες μας ως κάτι περισσότερο από μια απλή σειρά γεγονότων. Τουλάχιστον, οι αναμνήσεις μιας ζωής θα πεθάνουν με το άτομο που τη βίωσε.

Πηγή: skai.gr

