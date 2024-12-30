Το 2024 ήταν μια μεγάλη χρονιά για επιστημονικά νέα. Το LiveScience συγκέντρωσε τις πέντε ιστορίες που αγάπησαν οι αναγνώστες περισσότερο το 2024, ξεκινώντας με ένα κοσμικό αίνιγμα που θα μπορούσε να ανατρέψει όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για το σύμπαν.

Κάναμε λάθος για το σύμπαν

Στην αρχή του έτους, τα διαστημικά τηλεσκόπια James Webb και Hubble συνεργάστηκαν για να επιβεβαιώσουν ένα από τα πιο ανησυχητικά αινίγματα στη φυσική - ότι το σύμπαν διαστέλλεται με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με το πού κοιτάμε.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από το Hubble το 2019 και ξανά από το James Webb το 2023, αλλά οι επιστήμονες ήλπιζαν ότι μπορεί να υπήρχε σφάλμα στις μετρήσεις. Ωστόσο, στις 6 Φεβρουαρίου, ένας τριπλός έλεγχος επιβεβαίωσε αυτές τις αποκλίσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για το σύμπαν.

«Με τα λάθη μέτρησης να αναιρούνται, αυτό που μένει είναι η πραγματική και συναρπαστική πιθανότητα να έχουμε παρεξηγήσει το σύμπαν», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Adam Riess, καθηγητής φυσικής και αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Αράχνες στον Άρη

Περισσότερος ενθουσιασμός για την εύρεση εξωγήινων προκλήθηκε προς τα τέλη Απριλίου, όταν ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός (ESA) φωτογράφισε ορδές από αξονοειδή σημάδια που μοιάζουν με αράχνη διάσπαρτα στη νότια πολική περιοχή του Άρη, γύρω από έναν μυστηριώδη σχηματισμό γνωστό ως Πόλη των Ίνκας.

Τα μαύρα σμήνη έμοιαζαν να έχουν μικροσκοπικά πόδια που μοιάζουν με ακτίνες, που θυμίζουν μια χούφτα από μωρά αράχνες. Ωστόσο, η ESA αποκάλυψε ότι οι «εξωγήινοι αραχνοειδείς» ήταν στην πραγματικότητα ένα εποχιακό γεωλογικό χαρακτηριστικό που γεννήθηκε από στρώματα πάγου που λιώνουν με διοξείδιο του άνθρακα.

Πράγματι, λίγους μήνες αργότερα, οι ερευνητές μπόρεσαν πραγματικά να αναδημιουργήσουν αυτές τις παράξενες δομές που μοιάζουν με αράχνη στον δικό μας πλανήτη.

Ένα γιγάντιο «θαλάσσιο τέρας» 200 εκατομμυρίων ετών βρέθηκε στην παραλία

Επίσης, τον Απρίλιο, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τα υπολείμματα αυτού που πιστεύουν ότι είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο ερπετό που ανακαλύφθηκε ποτέ, σε μια παραλία στο Σόμερσετ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ichthyotitan severnensis and Shonisaurus sikanniensis, Illustration by skai.gr

Συγκεντρώνοντας τα εναπομείναντα θραύσματα οστών από το 200 εκατομμυρίων ετών τριαδικό αρπακτικό, η ομάδα υπολόγισε ότι το ζωντανό ζώο θα είχε μήκος περίπου 82 πόδια (25 μέτρα). Αυτό καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ για το μεγαλύτερο θαλάσσιο ερπετό - Shonisaurus sikanniensis, το οποίο θα είχε ύψος περίπου 21 μέτρα.

Οι ερευνητές ονόμασαν το πρόσφατα ανακαλυφθέν απολίθωμα Icthyotitan severnensis, που σημαίνει γιγάντιο ψάρι σαύρα του Severn, από την εκβολή του Severn όπου βρέθηκε.

Ο εσωτερικός πυρήνας της Γης επιβραδύνεται

Από το 2014, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει μια μυστηριώδη τάση βαθιά μέσα στον πλανήτη μας - ο συμπαγής εσωτερικός πυρήνας της Γης περιστρέφεται ασυνήθιστα αργά.

Το κομμάτι στερεού σιδήρου και νικελίου σε μέγεθος σελήνης στο κέντρο του πλανήτη μας περιβάλλεται από ένα εξωτερικό στρώμα υγρού σιδήρου που στροβιλίζεται και είναι αυτός ο εξωτερικός πυρήνας - σε συνδυασμό με βαρυτικές δυνάμεις από τον υπερκείμενο μανδύα - που φαίνεται να επιβραδύνει την περιστροφή του εσωτερικού πυρήνα.

Τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς; Μέχρι στιγμής, μπορούμε μόνο να κάνουμε εικασίες, αλλά οι ερευνητές λένε ότι θα μπορούσε δυνητικά να επιμηκύνει τις ημέρες στη Γη - αν και μόνο κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Θυσία παιδιού 700 ετών

Στις αρχές Νοεμβρίου, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν ταφικό τύμβο 700 ετών στο Περού που περιείχε τα λείψανα 76 θυσιασμένων παιδιών και δύο ενηλίκων. Κάθε παιδί είχε ανοιγμένο το στήθος του, πιθανότατα για να αποκτήσουν αυτοί που τα θυσίασαν πρόσβαση στην καρδιά του.

Τα σώματα συνοδεύονταν από ασήμι, χρυσό, στολίδια και τα κοχύλια ενός τροπικού θαλάσσιου μαλακίου που ονομαζόταν Spondylus - αντικείμενα που οι ερευνητές λένε ότι ήταν «πιο πολύτιμα από τον χρυσό» για την τοπική κοινότητα εκείνη την εποχή.

Τα θύματα της θυσίας μπορεί να προέρχονταν από μια κατακτημένη βόρεια περιοχή και να μεταφέρθηκαν στον τόπο της ταφής για να εργαστούν στη γη. Οι ερευνητές λένε ότι τα παιδιά μπορεί να θυσιάστηκαν σε μια προσπάθεια να «ενεργοποιήσουν» τα γεωργικά χωράφια.

Πηγή: skai.gr

