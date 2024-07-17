Μια ισραηλινή στρατιωτική μονάδα πληροφοριών πρωτοστατεί στην ανάδειξη επιχειρηματιών startups υψηλής τεχνολογίας.

Ειδικότερα, η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet Inc, βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την αγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Wiz για 23 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ιδρυτή της Ασσάφ Ραππαπόρτ, έναν πρώην αξιωματικό από τη διάσημη στρατιωτική μονάδα 8200, η οποία έχει καταφέρει ιστορικό ρεκόρ στην ανάδειξη επιχειρηματιών τεχνολογίας.

Καθώς ο πόλεμος στη Γάζα πιέζει την οικονομία του Ισραήλ, η συμφωνία υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας τεχνολογίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παραγωγής της χώρας και περίπου το 15% των θέσεων εργασίας. Υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο του στρατού στην ανάπτυξη ενός από τους πιο επιτυχημένους τομείς του Ισραήλ.

Μαζί με τα πανεπιστήμια, οι στρατιωτικές μονάδες πληροφοριών και τεχνολογίας του Ισραήλ, όπως η 8200, έχουν αναδείξει πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε εκατοντάδες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας, βοηθώντας να μετατραπεί το Ισραήλ σε αυτό που θεωρείται ευρέως ως το Νο. 2 τεχνολογικό κέντρο παγκοσμίως μετά τη Silicon Valley.

Check Point Software Technologies (CHKP.O), Nice , Palo Alto Networks (PANW.O), CyberArk (CYBG.F), Wix (WIX.O) και η Waze - που αγοράστηκε από την Google για 1 δισεκατομμύριο δολάρια - είναι κάποιες από τις εταιρείες των οποίων οι ιδρυτές έχουν στρατιωτικές ρίζες.

Ο Ραππαπόρτ πιστώνει στον ισραηλινό στρατό την επιτυχία του, χαρακτηρίζοντας τη μονάδα 8200 ως «την καλύτερη σχολή επιχειρηματικότητας».

Υπηρέτησε εκεί με τους «κολλητούς του στον στρατό» τους Yinon Costica, Roy Reznik και Ami Luttwak, με τους οποίους ίδρυσε την προηγούμενη εταιρεία κυβερνοασφάλειας cloud Adallom το 2012, την οποία πούλησαν στη Microsoft τρία χρόνια αργότερα για 320 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2020, στην αρχή της πανδημίας COVID, οι τέσσερις ξεκίνησαν την εταιρεία ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο του cloud, Wiz, καταφέρνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα να την απογειώσουν καθώς η αξία της αποτιμήθηκε σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να μεγαλώνεις τίγρεις και μετά να τις απελευθερώνεις στην άγρια φύση», είπε για τις μονάδες πληροφοριών ο Γκίλι Ράαναν, ιδρυτής της εταιρείας Venture Capital Cyberstarts και γενικός συνεργάτης της Sequoia Capital.

Η επιτυχία των αποφοίτων της μονάδας 8200

Ο Ράαναν είπε ότι δεν αποτελεί για αυτόν προϋπόθεση το να προέρχεται κάποιος από μια ελίτ μονάδα πληροφοριών όταν επενδύει, ωστόσο, «το 90% έως 95% των ομάδων που βλέπω αποτελούνται από πτυχιούχους της μονάδας 8200».

Ένας από του λόγους της επιτυχίας των στρατιωτικών μονάδων αποτελεί ο ελεύθερος, αξιοκρατικός χαρακτήρας τους, που επιτρέπουν στους αποφοίτους τους να μεταβούν ομαλά στον κόσμο των startup μετά το τέλος της υπηρεσίας τους, είπε ο Ράαναν, ο οποίος ήταν ο αρχικός επενδυτής τόσο της Adallom όσο και της Wiz - που τώρα εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Ο Ράππαπορτ δεν ήθελε αρχικά να δεχτεί χρήματα από τη Sequoia για την Adallom το 2012 και απέρριψε μια σειρά από αιτήματα για συνάντηση με τον Ράαναν.

Ο Ράαναν επέμεινε και τελικά συμφώνησε να συναντηθούν σε ένα βενζινάδικο περίπου 40 λεπτά βόρεια του Τελ Αβίβ. «Ουσιαστικά υπογράψαμε τους όρους σε μια χαρτοπετσέτα σε ένα βενζινάδικο».

Ενώ το Ισραήλ έχει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μετά το γυμνάσιο, οι μονάδες πληροφοριών, ωστόσο, έχουν το δικαίωμα πρώτης άρνησης, ώστε «να μπορούν να για τους καλύτερους», δήλωσε ο Dror Bin, διευθύνων σύμβουλος της Israel Innovation Authority.

Η μονάδα 8200 είναι η κύρια μονάδα συλλογής πληροφοριών του στρατού, όπου στρατιώτες 18-21 ετών αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών, τις οποίες μεταδίδουν σε ανώτερους αξιωματούχους. Είναι η ισραηλινή εκδοχή της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Λιγότερο γνωστή είναι η Τεχνολογική Μονάδα 81 του Intelligence Corp που προμηθεύει τεχνολογίες αιχμής σε Ισραηλινούς στρατιώτες στη μάχη.

Ο Ράππαπορτ υπηρέτησε επίσης σε αυτή τη μονάδα, στην οποία δημιουργήθηκαν πολλές εταιρείες στον κυβερνοχώρο, την τεχνητή νοημοσύνη και τις fintech, όταν οι στρατιώτες τελείωσαν τη θητεία τους στον στρατό.



Δύναμη εκκίνησης

Παρά το σύννεφο που έπεσε στην οικονομία από τον πόλεμο της Γάζας, οι ισραηλινές εταιρείες ήταν μεταξύ των σημαντικότερων σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για ασφάλεια cloud και επωφελήθηκαν από αρκετούς και ισχυρούς γύρους χρηματοδότησης.

Ο βιομηχανικός όμιλος Startup Nation Central ανέφερε την Τετάρτη σε έκθεσή του ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση σε ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 31%, στα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2024 από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο να συγκεντρώνει το 52% της χρηματοδότησης.

Εάν προχωρήσει η εξαγορά της Wiz, θα επισκιάσει την αγορά 15,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Mobileye (MBLY.O) από την Intel το 2017 και θα προσθέσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια φορολογικού εισοδήματος στα ταμεία του Ισραήλ.

Ο Amiram Shachar, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της ισραηλινής εταιρείας ασφάλειας cloud, Upwind Security, δήλωσε ότι η πιθανή αγορά της Wiz από την Google είναι το «καλύτερο πράγμα» που θα μπορούσε να συμβεί τόσο για τις βιομηχανίες κυβερνοασφάλειας όσο και για το cloud.



