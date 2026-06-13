Η Anthropic ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απενεργοποιεί τα μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης «Fable 5» και «Mythos 5» για όλους τους χρήστες, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε οδηγία ελέγχου εξαγωγών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ (μέσω του Bureau of Industry and Security) επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην εξαγωγή κορυφαίων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (frontier models) και προηγμένων τσιπ (όπως της Nvidia) προς συγκεκριμένες χώρες (π.χ. Κίνα, Ιράν, Ρωσία), για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, επικαλούμενη τις αρχές εθνικής ασφάλειας, εξέδωσε οδηγία ελέγχου εξαγωγών για την αναστολή κάθε πρόσβασης στα Fable 5 και Mythos 5 από οποιονδήποτε αλλοδαπό, είτε εντός είτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών υπαλλήλων της Anthropic», δήλωσε μάλιστα η εταιρεία, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση σε όλα τα άλλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα επηρεαστεί.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κυβέρνηση πιστεύει ότι κάποιος έχει βρει έναν τρόπο για «jailbreak», δηλαδή να παρακάμψει τις δικλίδες ασφαλείας του Fable 5. Η Anthropic δήλωσε ότι τα προβλήματα που της παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν ήδη γνωστά, ήταν «μικρά» και θα μπορούσαν επίσης να εντοπιστούν από άλλα δημόσια διαθέσιμα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι πριν από την κυκλοφορία του Fable 5, αφιέρωσε χιλιάδες ώρες δοκιμάζοντας τα συστήματα ασφαλείας του μοντέλου μαζί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τον φορέα ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλες ομάδες, και ότι κανείς δεν έχει βρει έναν τρόπο να παρακάμψει πλήρως τα συστήματα ασφαλείας.

Η Anthropic δήλωσε ότι η κυβέρνηση της έχει παράσχει μόνο προφορικές λεπτομέρειες σχετικά με μία και μόνο, περιορισμένη μέθοδο παράκαμψης [των φίλτρων ασφαλείας], την οποία περιέγραψε ως "το να ζητηθεί από το μοντέλο να διαβάσει μια συγκεκριμένη βάση κώδικα και να διορθώσει τυχόν ελαττώματα λογισμικού".

Σημείωσε επίσης ότι εξέτασε μια έκθεση, η οποία θεωρεί ότι βρίσκεται πίσω από την κυβερνητική εντολή, και διαπίστωσε ότι η ίδια ακριβώς δυνατότητα είναι "ευρέως διαθέσιμη από άλλα μοντέλα (συμπεριλαμβανομένου του GPT-5.5 της OpenAI) και χρησιμοποιείται καθημερινά από τους αμυνόμενους (ειδικούς ασφαλείας) που διατηρούν τα συστήματα ασφαλή".»



«Υποψιαζόμαστε ότι η τέλεια αντοχή στο jailbreak (παράκαμψη ασφαλείας) δεν είναι προς το παρόν δυνατή για κανέναν πάροχο μοντέλων», υποστήριξε η εταιρεία.

Παρότι ξεκαθάρισε ότι θα ακολουθήσει την εντολή της κυβέρνησης, η Anthropic δήλωσε ότι διαφωνεί ότι αυτό το είδος περιορισμένου ζητήματος θα πρέπει να οδηγήσει στην απόσυρση ενός εμπορικού μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Είπε ότι η εφαρμογή αυτού του προτύπου σε ολόκληρο τον κλάδο «ουσιαστικά θα σταματούσε όλες τις νέες αναπτύξεις μοντέλων για όλους τους παρόχους μοντέλων αιχμής».

Λέγοντας ότι πιστεύει ότι η κατάσταση είναι αποτέλεσμα «μιας παρεξήγησης», η εταιρεία διαβεβαίωσε τους χρήστες ότι εργάζεται για να αποκαταστήσει την πρόσβαση στα μοντέλα το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: skai.gr

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