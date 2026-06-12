ΗΠΑ: Τα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία για την ύπαρξη UFO

Οι αμερικανικές Αρχές εντόπισαν τοποθεσία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ όπου εμφανίζονται μυστηριώδεις φωτεινές σφαίρες στον νυχτερινό ουρανό, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τα UFO τόσο στους ειδικούς όσο και στην κοινή γνώμη.

Η ύπαρξη της περιοχής καταγράφεται στα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δημοσιοποίηση φακέλων σχετικών με αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα.

Η ακριβής τοποθεσία παραμένει μυστική, ωστόσο στα έγγραφα περιγράφεται ως μια απομονωμένη λίμνη στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Οι πρώτες καταγραφές ξεκίνησαν το 2021 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε μη σταθερά χρονικά διαστήματα.

🚨 BREAKING:



🇺🇸 The U.S. Department of War just dropped its third release of declassified UAP files under the PURSUE program.



WAR GOV/UFO has clocked 1.7 billion hits since launching on May 8th.



This goes beyond public curiosity, the whole world is holding its breath.



More… https://t.co/UkQyvnGJKQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 12, 2026

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος απευθύνθηκε στο FBI τον Οκτώβριο του 2024, παραδίδοντας βίντεο που είχε καταγράψει με το κινητό του τηλέφωνο. Στα πλάνα εμφανίζονται φωτεινές σφαίρες που αιωρούνται στον ουρανό, αλλάζουν μέγεθος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται να «πολλαπλασιάζονται».

Συνολικά τέσσερα βίντεο παραδόθηκαν στις Αρχές και εξετάστηκαν προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο φάρσας ή ψηφιακής επεξεργασίας. Σύμφωνα με τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, πράκτορες του FBI επισκέφθηκαν το σημείο τον Νοέμβριο του 2024 και κατέγραψαν και οι ίδιοι ανεξήγητα φωτεινά φαινόμενα.

Σε αναφορά τους κάνουν λόγο για λευκά και κόκκινα φώτα που κινούνταν με ασυνήθιστο τρόπο, εξαφανίζονταν και επανεμφανίζονταν μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αιωρούνταν πάνω από τα δέντρα ή κοντά στο νερό.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην εν λόγω περιοχή φαίνεται πως εγκαταστάθηκαν κάμερες και αισθητήρες που κατέγραψαν αυξημένες τιμές ακτινοβολίας γάμμα ενώ διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες σε ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα GPS όταν εμφανίζονταν οι σφαίρες.

Παρά τις έρευνες, οι αμερικανικές Αρχές δηλώνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να εξηγήσουν τη φύση των φαινομένων αυτών και αποφεύγουν οποιαδήποτε εικασία για την προέλευσή τους. Στα έγγραφα δεν αναφέρεται η ύπαρξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε κοντινό σημείο ή δοκιμών προηγμένης τεχνολογίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα περιστατικά.

New Department of War UFO files release



FBI-UAP-PR001, “Triangle Orbs,” Northeastern United States, 2021"



In November 2021, at approximately 0500 local time in the northeastern United States, an eyewitness observed a bright light source near the horizon at an estimated distance… pic.twitter.com/wr53XiZUOb — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) June 12, 2026

Το ενδιαφέρον των ερευνητών πάντως έχει ενισχυθεί από το γεγονός ότι παρόμοιες φωτεινές σφαίρες έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, ακόμη και από στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν επιφυλακτικός σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, ωστόσο προχώρησε στη δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων μετά από δηλώσεις του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr

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