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«Έπεσαν» για περίπου μία ώρα τα social: Προβλήματα σε Facebook, Ιnstagram και Messenger

Σύμφωνα με τις αναφορές, δε φόρτωνε το newsfeed του Facebook, και αρκετοί χρήστες αδυνατούν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα μέσω Messenger

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«Έπεσαν» Facebook και Messenger

Προβλήματα καταγράφηκαν για σχεδόν μία ώρα στις πλατφόρμες της Meta, με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσλειτουργίες σε Facebook, Messenger και Instagram.

Σύμφωνα με τις αναφορές, δεν φορτώνονταν το newsfeed του Facebook, ενώ αρκετοί χρήστες αδυνατούσαν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα μέσω Messenger. Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίστηκαν και στο Instagram, γεγονός που δείχνει ότι η βλάβη επηρέασε συνολικά τις υπηρεσίες της Meta.

Το παραπάνω αποτυπώνεται και στην πλατφόρμα DownDetector, όπου παρατηρείται απότομη αύξηση στις αναφορές προβλημάτων μετά τις 16:00.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Facebook Messenger Instagram βλάβη
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