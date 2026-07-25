Πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται σε Ισπανία και Γαλλία

Ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται στην Ισπανία, με τις καταστροφικές πυρκαγιές να αφήνουν πίσω τους έναν νεκρό στην περιοχή της Βαλένθια.

Ο άνδρας έχασε τη ζωή του στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον δήμο Μανίσες, όπως ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η σορός του εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε σε χαράδρα.

Η πυρκαγιά αυτή δεν σχετίζεται με εκείνες που μαίνονται στα δυτικά της Μαδρίτης. Ο δήμος του Μανίσες διευκρίνισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν πάντως τη μάχη με τις φλόγες, την ώρα που η Ευρώπη ζει έναν από τους πιο δύσκολους καλοκαιρινούς κύκλους πυρκαγιών των τελευταίων ετών, με υψηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνες συνθήκες να ευνοούν την εξάπλωση των πύρινων μετώπων.

Υπενθυμίζεται πως οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

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