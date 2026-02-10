Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο του influencer χρήστη του Χ, Mario Nawfal, το οποίο αναδημοσίευσε με υπερηφάνεια στον λογαριασμό του ο Ιλον Μασκ.

Στο βίντεο υποτίθεται ότι μεταδίδεται για πρώτη φορά ζωντανά στο διαδίκτυο, ο θρυλικός «τοίχος πάγου» στην Ανταρκτική, χάρη στις υπηρεσίες streaming των δορυφόρων του Μασκ, Starlink.

Ο «παγωμένο τοίχος» είναι ένας επιβλητικός μπλε παγετώνας σε σχήμα αψίδας, στο Paradise Bay στην Ανταρκτική.

«Μπορούμε πλέον να δούμε μέρη όπως ποτέ ξανά. Εντυπωσιακό» αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά ο Nawfal.

This video was live-streamed from Antarctica using @Starlink https://t.co/QF86zCRCEM — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2026

Αυτό θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, αν όντως συνέβαινε στην Ανταρκτική.

Στην πραγματικότητα, το εργαλίο τεχνητής νοημοσύνης του Χ, Grok , αποκάλυψε το ψέμα στην ανάρτηση.

«Ο δημιουργός του βίντεο λέει ξεκάθαρα ότι κάνει streaming από την Παταγονία, μια περιοχή στη Νότια Αμερική. Αυτό το stream δεν προέρχεται από την Ανταρκτική» αναφέρει χαρακτηριστικά στην διόρθωση, κάτω από το βίντεο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.