Tρελό fake news από τον Μασκ για να διαφημίσει το Starlink - Tον πρόδωσε το ίδιο του το…  Grok

Στο βίντεο υποτίθεται ότι μεταδίδεται για πρώτη φορά ζωντανά στο διαδίκτυο ο θρυλικός «τοίχος πάγου» στην Ανταρκτική, που όμως είναι στην Παταγονία

παταγονια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο του influencer χρήστη του Χ, Mario Nawfal, το οποίο αναδημοσίευσε με υπερηφάνεια στον λογαριασμό του ο Ιλον Μασκ. 

Στο βίντεο υποτίθεται ότι μεταδίδεται για πρώτη φορά ζωντανά στο διαδίκτυο, ο θρυλικός «τοίχος πάγου» στην Ανταρκτική, χάρη στις υπηρεσίες streaming των δορυφόρων του Μασκ, Starlink.

Ο «παγωμένο τοίχος» είναι ένας επιβλητικός μπλε παγετώνας σε σχήμα αψίδας, στο Paradise Bay στην Ανταρκτική.

«Μπορούμε πλέον να δούμε μέρη όπως ποτέ ξανά. Εντυπωσιακό» αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά ο Nawfal. 

Αυτό θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, αν όντως συνέβαινε στην  Ανταρκτική. 

Στην πραγματικότητα, το εργαλίο τεχνητής νοημοσύνης του Χ, Grok , αποκάλυψε το ψέμα στην ανάρτηση. 

«Ο δημιουργός του βίντεο λέει ξεκάθαρα ότι κάνει streaming από την Παταγονία, μια περιοχή στη Νότια Αμερική. Αυτό το stream δεν προέρχεται από την Ανταρκτική» αναφέρει χαρακτηριστικά στην διόρθωση, κάτω από το βίντεο. 

