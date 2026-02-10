Με μία ανάρτησή του στο Χ, ο Ιλον Μασκ ανακοίνωσε το νέο, διαστημικό του όραμα: μια αποικία στη Σελήνη, πολύ πιο εφικτή από την αποικία που σχεδιάζει η SpaceX στον Άρη και έτοιμη σε μόλις 10 χρόνια.

«Για όσους δεν το γνωρίζουν, η SpaceX έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στην κατασκευή μιας αυτο-αναπτυσσόμενης πόλης στη Σελήνη, καθώς μπορούμε ενδεχομένως να το πετύχουμε σε λιγότερο από 10 χρόνια, ενώ ο Άρης θα χρειαζόταν 20+ χρόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μασκ.

For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years.



The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε στον Άρη μόνο όταν οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται κάθε 26 μήνες (χρόνος ταξιδιού έξι μηνών), ενώ μπορούμε να εκτοξεύσουμε προς τη Σελήνη κάθε 10 ημέρες (χρόνος ταξιδιού 2 ημερών).

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε πιο γρήγορα μια πόλη στη Σελήνη παρά μια πόλη στον Άρη».

Παρόλα αυτά, η SpaceX θα προσπαθήσει επίσης να κατασκευάσει μια αποικία στον Άρη, αλλά «θα αρχίσει να το κάνει σε περίπου 5 έως 7 χρόνια».

Η μελλοντική αποικία της SpaceX στον Άρη

«Η υπέρτατη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του μέλλοντος του πολιτισμού και η Σελήνη είναι ταχύτερη» αναφέρει ο ιδιοκτήτης της SpaceX.

Το νέο όραμα του Μασκ ευθυγραμμίζεται με την ιστορική, επανδρωμένη αποστολή Artemis II της NASA, η οποία αναμένεται να εκτοξευτεί το επόμενο διάστημα, μετραφέροντας για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια ανθρώπους στο φεγγάρι.

Μάλιστα, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο Starship της SpaceX - ο ισχυρότερος πύραυλος στον κόσμο - για την πρώτη προσελήνωση της Artemis το 2027.

