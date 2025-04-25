Σε μια κίνηση που εκπλήσσει – και ίσως σηματοδοτεί δειλή επαναπροσέγγιση σε επιστημονικό επίπεδο – η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει σε έξι χώρες, ανάμεσά τους και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μελετήσουν τα σεληνιακά δείγματα που συνέλεξε η αποστολή Chang’e-5 το 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC, δύο ερευνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ, χρηματοδοτούμενα από τη NASA, συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που θα έχουν πρόσβαση στα σπάνια δείγματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κινεζικής Διαστημικής Υπηρεσίας (CNSA).

Ο επικεφαλής της CNSA, Σαν Ζονγκντέ, χαρακτήρισε τα δείγματα «κοινό θησαυρό της ανθρωπότητας», όπως μετέδωσαν κινεζικά μέσα.

Η NASA απαγορεύεται να συνεργαστεί με την Κίνα – αλλά η επιστήμη βρίσκει δρόμο

Αξιοσημείωτο είναι ότι Κινέζοι επιστήμονες δεν έχουν μέχρι σήμερα πρόσβαση σε δείγματα της NASA από τις αποστολές Apollo, λόγω νομικών περιορισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νόμο του 2011, η NASA απαγορεύεται να συνεργάζεται με κινεζικούς οργανισμούς χωρίς ρητή έγκριση του Κογκρέσου.

Ωστόσο, όπως εξηγεί ο Τζον Λόγκσντον, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Διαστημικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου George Washington, «η ανταλλαγή σεληνιακών δειγμάτων δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο». «Δεν υπάρχει τίποτα στρατηγικά ή στρατιωτικά κρίσιμο σε αυτό – είναι διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, όπως συνηθίζεται», ανέφερε.

Σε τεντωμένο σχοινί οι διμερείς σχέσεις – Στην επιστήμη, όμως, χαμηλότερη βαρύτητα

Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται εν μέσω ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου, όπου οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς έως 245% σε κινεζικά προϊόντα και η Κίνα έχει απαντήσει με δασμούς έως και 125% σε αμερικανικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει περιθώριο αποκλιμάκωσης, αλλά το Πεκίνο έχει διαψεύσει ότι υπήρξαν σχετικές διαπραγματεύσεις.

Παρά τις εντάσεις, το 2023 η CNSA κάλεσε επιστήμονες από όλο τον κόσμο να υποβάλουν αιτήσεις για τη μελέτη των δειγμάτων της Chang’e-5. Εκτός από τα αμερικανικά πανεπιστήμια Brown και Stony Brook, εγκρίθηκαν επίσης ερευνητικά κέντρα από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Πακιστάν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Δείγματα... νεότερα από τα Apollo;

Το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα σεληνιακά δείγματα της Κίνας είναι τεράστιο. Σύμφωνα με τον Δρ Λόγκσντον, φαίνεται πως είναι ένα δισεκατομμύριο χρόνια νεότερα από τα δείγματα που έφεραν οι αποστολές Apollo – κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς όσα γνωρίζουμε για τη γεωλογική ιστορία της Σελήνης και τη διάρκεια της ηφαιστειακής της δραστηριότητας.

Αν και υπήρξαν ανεπίσημες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων για ανταλλαγή δειγμάτων, φαίνεται ότι η συμφωνία δεν προχώρησε – μέχρι τώρα.

Η Κίνα δηλώνει «ανοιχτή» στο Διάστημα

Ο Σαν Ζονγκντέ δήλωσε πως η Κίνα θα συνεχίσει να διατηρεί «ενεργή και ανοιχτή στάση» στη διεθνή συνεργασία για την εξερεύνηση του Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της «Διαστημικής Πληροφοριακής Διαδρομής» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη – Ένας Δρόμος».

«Πιστεύω ότι ο κύκλος των φίλων της Κίνας στο Διάστημα θα συνεχίσει να μεγαλώνει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

