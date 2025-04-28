Χρυσός: Οι συσκευές που όλοι πετάμε περιέχουν 450 χιλιοστόγραμμα χρυσού 22 καρατίων

Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά, αλλά είναι και... πιο κοντά απ' ό,τι νομίζουμε, σύμφωνα πάντα με σχετικό άρθρο της talent24h.okdiario που επικαλείται Ελβετούς ερευνητές.

Οι περισσότεροι άνθρωποι πετάνε τα παλιά smartphones και φορητούς υπολογιστές τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, επιστήμονες από το ETH Zurich στην Ελβετία ανακάλυψαν μια οικολογική διαδικασία που εξάγει έως και 450 χιλιοστόγραμμα χρυσού 22 καρατίων από 20 μόλις συνηθισμένες πλακέτες κυκλωμάτων. Αυτή η εκπληκτική ανακάλυψη καταδεικνύει πώς ένα υποπροϊόν της παραγωγής τυριού μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των ηλεκτρονικών αποβλήτων και στην ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων.

Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι πετάνε ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς να συνειδητοποιούν την αξία τους;

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα, αλλιώς e-waste, αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό καθώς οι καταναλωτές αποκτούν όλο και πιο σύγχρονες συσκευές. Γνωρίζατε ότι ένας τόνος ηλεκτρονικών αποβλήτων μπορεί να περιέχει περισσότερο χρυσό από την παραδοσιακή εξόρυξη χρυσού; Ωστόσο, μια τεράστια ποσότητα αυτών των πολύτιμων μετάλλων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι περιέχουν πραγματικά οι παλιές τους συσκευές. Οι παραδοσιακές μέθοδοι εξαγωγής περιλαμβάνουν επίσης τοξικές χημικές ουσίες όπως κυάνιο ή υδράργυρο, γεγονός που οδηγεί πολλούς ανακυκλωτές να αποφεύγουν την δαπανηρή και επιβλαβή διαδικασία.

Είστε ένας από αυτούς που πετάνε άθελά τους... χρυσό; Αν η απάντηση είναι ναι, δεν είστε μόνοι. Αυτή η παγκόσμια συνήθεια εξηγεί γιατί παράγονται περισσότεροι από 50 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων κάθε χρόνο.

Πώς ένα υποπροϊόν τυριού ανακτά 450 χιλιοστόγραμμα χρυσού 22 καρατίων από πλακέτες κυκλωμάτων

Μια ερευνητική ομάδα στο ETH Zurich ανακάλυψε ότι η πρωτεΐνη ορού γάλακτος - μια ουσία που απομένει από την παραγωγή τυριού - μπορεί να σχηματίσει ένα υλικό που μοιάζει με σφουγγάρι το οποίο “δένει σφιχτά” με τα ιόντα χρυσού. Η διαδικασία ξεκινά με τη διάλυση των μετάλλων από τις πεταμένες πλακέτες κυκλωμάτων, επιτρέποντας στο σφουγγάρι να προσελκύσει και να “συλλάβει” τον χρυσό. Στη συνέχεια, μια θερμική επεξεργασία μετατρέπει αυτά τα ιόντα σε συμπαγή χρυσά ψήγματα αξιοσημείωτης καθαρότητας.



Η προσέγγιση που βασίζεται στο τυρί δεν είναι μόνο καθαρότερη, αλλά μετατρέπει επίσης ένα υποπροϊόν της βιομηχανίας τροφίμων σε ένα ισχυρό εργαλείο για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών ειδών.

Θα μπορούσε αυτή η βιώσιμη προσέγγιση εξόρυξης χρυσού να μεταμορφώσει την ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων;

Οι ειδικοί πιστεύουν πως ναι. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν κι άλλα πολύτιμα μέταλλα - όπως νικέλιο, χαλκό και παλλάδιο - υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστούν πολλαπλές μέθοδοι ανάκτησης σε ένα ενιαίο, πιο αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης. Με την ανάκτηση αυτών των πόρων, οι βιομηχανίες μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από τη ρυπογόνα εξόρυξη σπάνιων γαιών, και να προσεγγίσουν μια κυκλική οικονομία, όπου τα υλικά παραμένουν σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αναρωτιέστε αν μπορείτε απλώς να βουτήξετε το παλιό σας τηλέφωνο σε τυρί; Η απάντηση είναι όχι. Αυτή η τεχνική απαιτεί εξειδικευμένες διαδικασίες για την ασφαλή διάλυση συσκευών και τη συλλογή μετάλλων. Ωστόσο, οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματά τους θα οδηγήσουν σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης μεγάλης κλίμακας, δημιουργώντας μια καθαρότερη και πιο κερδοφόρα πορεία για την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Τελικά, αυτή η καινοτόμος λύση μας υπενθυμίζει ότι τα απόβλητα συχνά κρύβουν απροσδόκητους θησαυρούς. Ποιος θα φανταζόταν ότι ένα εναπομείναν προϊόν από την παρασκευή τυριού θα μπορούσε να αποδώσει λαμπερά νέα ψήγματα χρυσού; Υποστηρίζοντας τις προσπάθειες βιώσιμης ανακύκλωσης, ίσως απλώς να μετατρέψουμε το ξεπερασμένο gadget του χθες στον πόρο πολύτιμων μετάλλων του αύριο.

