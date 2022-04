Στην Ιαπωνία τα ρομπότ χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια για εκτέλεση απλών εργασιών ή για παράδοση φαγητών όμως τώρα επιστήμονες δημιούγησαν ένα ντελικάτο ρομπότ που μπορεί να ξεφλουδίζει μπανάνες χωρίς να τις συνθλίβει.

Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς με αυτό το τρόπο τα ρομπότ θα μπορούν στο μέλλον να χρησιμοποιούνται για λεπτές λειτουργίες όπως η μετακίνηση μεταλλικών εξαρτημάτων ή η παράδοση καφέ.

Researchers in Japan have developed a new machine learning system for a two-armed robot – enabling it to identify, pick up, and peel a banana.



▶️ Read more: https://t.co/5mwZcfPpMc #robot #robots #robotics #AI #deeplearning #technews pic.twitter.com/tBunPJL1AX