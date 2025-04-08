Μια βυθισμένη πυραμίδα κοντά στα νησιά Ρίου Κίου στην Ιαπωνία, γνωστή ως το Μνημείο Γιοναγκούνι, συνεχίζει να προβληματίζει τους ερευνητές από την ανακάλυψή της το 1986. Βρίσκεται 25 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και διαθέτει αιχμηρά σκαλοπάτια, ενώ έχει ύψος 27 μέτρα και φαίνεται να είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από πέτρα, γεγονός που οδηγεί πολλούς να πιστεύουν ότι μπορεί να είναι τεχνητό. Ωστόσο, οι δοκιμές δείχνουν ότι η πέτρα είναι άνω των 10.000 ετών, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να κατασκευάστηκε πριν η περιοχή βυθιστεί κάτω από το νερό πριν από περισσότερα από 12.000 χρόνια, τοποθετώντας την προέλευση του πολύ πριν από άλλες γνωστές αρχαίες δομές.

Αν είχε κατασκευαστεί από έναν ανεπτυγμένο πολιτισμό, το Μνημείο Γιοναγκούνι θα μπορούσε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι δημιουργήθηκε πριν από τις αιγυπτιακές πυραμίδες και το Στόουνχεντζ. Κάποιοι το έχουν αποκαλέσει «Ατλαντίδα της Ιαπωνίας». Ωστόσο, οι σκεπτικιστές, όπως ο αρχαιολόγος Φλιντ Ντίμπλ, υποστηρίζουν ότι η δομή είναι φυσική γεωλογική μορφή, παρά τις αντιθέσεις του ερευνητή Γκράχαμ Χάνκοκ, ο οποίος αντιπαραθέτει ως επιχείρημα άλλες ανθρώπινες κατασκευές, που φέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως αψίδες και βεράντες.

#Yonaguni monument #Japan is an underwater rock feature discovered in the mid 1980’s, while some people believe the #Ziggurat style formation is part of an ancient #city others feel it is a natural occurrence?! Your thoughts! #ancient #mysteries pic.twitter.com/Q9ULYieBvN — Ancient Alternative View (@ancient_view) March 4, 2023

Αυτή η συζήτηση περιλαμβάνει και άλλες αρχαίες τοποθεσίες, όπως το Γκιομπεκλί Τεπέ στην Τουρκία, το οποίο χρονολογείται πριν από πάνω από 12.000 χρόνια και αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη για τις δυνατότητες των αρχαίων ανθρώπων. Ένας άλλος χώρος, το Γκουνγκ Παντάνγκ στην Ινδονησία, ίσως να είναι πολύ πιο παλαιός, βάζοντας το δικό του λιθαράκι στο μυστήριο των χαμένων πολιτισμών.

Ενώ η προέλευση του Μνημείου Γιοναγκούνι παραμένει αβέβαιη, στέκεται ως σύμβολο του διαρκούς αινίγματος γύρω από τους αρχαίους πολιτισμούς, πιθανώς ανατρέποντας την ιστορία αν βρεθούν περαιτέρω στοιχεία που να στηρίζουν τη θεωρία ότι είναι τεχνητό.

Πηγή: skai.gr

