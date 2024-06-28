Τις δυνατότητες που έχει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρόβλεψη πυρκαγιών και τυφώνων και την εξατομικευμένη γεωργία, παρουσίασε ο καθηγητής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Sloan του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, Δημήτριος Μπερτσιμάς, κατά την ομιλία του στο συνέδριο με θέμα «Κλιματική Ανθεκτικότητα και τοπική κοινωνία», που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και διοργανωτή το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη, ο κ. Μπερτσιμάς παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον και ανησυχία, για την τύχη συγγενικών του προσώπων, τις καταστροφικές πυρκαγιές το προηγούμενο καλοκαίρι στον Έβρο.

Ο ίδιος και η επιστημονική του ομάδα, αποτελούμενη από περίπου 40 άτομα, μεταξύ αυτών και Έλληνες, ασχολήθηκαν με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πυρκαγιές στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Με δεδομένα για τον καιρό, την υγρασία, τον άνεμο, τη βροχόπτωση και άλλες πληροφορίες, έφτιαξαν ένα σύστημα που αποφασίζει για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων εδάφους, ώστε να μεγιστοποιήσει την κάλυψη, παίρνοντας υπόψη και τον προϋπολογισμό τους.

Έφτιαξαν αλγόριθμους και ένα μοντέλο ρίσκου των πυρκαγιών.

Ο κ. Μπερτσιμάς δήλωσε έτοιμος να διαθέσει αφιλοκερδώς τους αλγόριθμους και όλο αυτό το σύστημα εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης για να χρησιμοποιηθεί στον Έβρο και γενικότερα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας, όμως, πως το πιο σημαντικό είναι ο συντονισμός των ατόμων και των υπηρεσιών που θα κάνουν χρήση αυτών των δεδομένων.

«Στις περιπτώσεις των πυρκαγιών έχουμε δεδομένα από δορυφόρους, έχουμε δεδομένα από αισθητήρες στη γη, έχουμε ατμοσφαιρικά δεδομένα και επίσης έχουμε και drones τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε ώστε να παίρνουμε πληροφορίες με συνεχή τρόπο.

Όταν κανείς χρησιμοποιεί όλα αυτά τα δεδομένα μαζί μπορεί να εφαρμόσει την ιδέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, να βγάλει συμπεράσματα σε πραγματικό χρόνο για τις πυρκαγιές, για τους τυφώνες, για τη γεωργία και πάρα πολλές άλλες εφαρμογές.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βρει λύσεις στην έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών, με τη βελτίωση συστημάτων έγκαιρου εντοπισμού, που παρακολουθούν και ειδοποιούν τις αρχές για αναδυόμενες πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο.

Με τη συλλογή δεδομένων από δορυφόρους, drones, αισθητήρες θερμότητας, αισθητήρες καπνού, είναι δυνατό να μπορέσει κανείς να προβλέψει την εξέλιξη των πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο. Και μετά να οδηγήσει σε αποφάσεις πού θα βάλουμε τους αισθητήρες, πώς θα καθοδηγήσουμε τα drones.

Η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, κατανομή πόρων, σχεδιασμό εκκένωσης, προστασία πυροσβεστών, κοινοτήτων, οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος», επισήμανε ο κ. Μπερτσιμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

