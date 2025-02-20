Το TikTok απολύει προσωπικό στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

Το TikTok προχωράει σε απολύσεις προσωπικού παγκοσμίως στον τομέα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, μια μονάδα η οποία ασχολείται με τον έλεγχο περιεχομένου, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, είπαν σήμερα τρεις πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Δύο πηγές είπαν ότι ο Ανταμ Πρέσερ, ο επιχειρησιακός διευθυντής της εφαρμογής, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την μονάδα, έστειλε σήμερα υπόμνημα στο προσωπικό ενημερώνοντάς το για τις επικείμενες απολύσεις.

Οι απολύσεις ξεκίνησαν την ίδια ημέρα για τα συγκεκριμένα τμήματα στην Ασία και την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται τη στιγμή που η τύχη του TikTok είναι αμφίβολη. Η δημοφιλής εφαρμογή σύντομων βίντεο, η οποία χρησιμοποιείται από σχεδόν τους μισούς Αμερικανούς, σταμάτησε για λίγο διάστημα τον περασμένο μήνα, προτού τεθεί σε εφαρμογή νόμος, στις 19 Ιανουαρίου, ο οποίος υποχρεώνει την κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία ByteDance να το πουλήσει για λόγους εθνικής ασφαλείας διαφορετικά θα κλείσει.

Τον Ιανουάριο του περασμένου χρόνου ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok Σου Ζι Τσου κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου μαζί με τον επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ και άλλους επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών και εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας όπου βουλευτές κατηγόρησαν τις εταιρείες ότι δεν προστάτευσαν παιδιά από κλιμακούμενες απειλές σεξουαλικού περιεχομένου στις πλατφόρμες τους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok είπε ότι η εταιρεία θα δαπανήσει περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια σε προσπάθειες στον τομέα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Τον Οκτώβριο του περασμένου χρόνου η εταιρεία απέλυσε εκατοντάδες υπαλλήλους από το παγκόσμιο δυναμικό της, περιλαμβανομένου μεγάλου αριθμού υπαλλήλων στη Μαλαισία, καθώς μετατοπίζει το ενδιαφέρον της προς μεγαλύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο περιεχομένου.

Το TikTok λέει ότι απασχολεί 40.000 υπαλλήλους που εργάζονται στο τμήμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης παγκοσμίως. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει άμεσα το μέγεθος αυτών των περικοπών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

