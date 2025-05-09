Η προσομοίωση ενός νεκρού άνδρα, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, απευθύνθηκε στον δολοφόνο του κατά τη διάρκεια μιας δίκης στην Αριζόνα αυτόν τον μήνα, σε μία από τις πρώτες τέτοιου είδους περιπτώσεις σε ένα αμερικανικό δικαστήριο.

Το άβαταρ του Κρίστοφερ Πέλκι, το οποίο έφτιαξε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης η οικογένειά του, πήρε τον λόγο στο Δικαστήριο της κομητείας Μαρικόπα την 1η Μαΐου, εν αναμονή της απόφασης του δικαστή σε βάρος του Γκάμπριελ Πολ Χορκασίτας για τη δολοφονία του Πέλκι σε έναν δρόμο το 2021.

Chris Pelkey died in Nov. 2021 in a road rage shooting.



Recently, Chris’ family created an AI-generated video of him giving his own victim impact statement.



Here is a clip - watch the full story tonight ONLY on @FOX10Phoenix 📺 pic.twitter.com/JIz6bKuNfU — Nicole Krasean (@NicoleK_Fox10) May 5, 2025

«Είναι κρίμα που βρεθήκαμε αντιμέτωποι ο ένας τον άλλο εκείνη την ημέρα υπό αυτές τις συνθήκες», λέει το άβαταρ του Πέλκι στο βίντεο.

«Σε μια άλλη ζωή, ίσως να ήμασταν φίλοι».

Το άβαταρ του Πέλκι εμφανίζεται στο βίντεο έχοντας μακριά γενειάδα και φορώντας ένα πράσινο φούτερ, σε λευκό φόντο. Προειδοποιεί στην αρχή ότι είναι μια έκδοση του Πέλκι από Τεχνητή Νοημοσύνη, κάτι που είναι εμφανές από τα κενά στον ήχο και την ελαφρώς παράταιρη κίνηση του στόματός του.

Ο Πέλκι, ένας βετεράνος του αμερικανικού στρατού, ήταν ηλικίας 37 ετών όταν τον δολοφόνησε, πυροβολώντας τον, ο κατηγορούμενος.

Το βίντεο σηματοδοτεί μια καινοτόμα χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα, που αντιμετωπίζει την ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία με ένα μείγμα έντονου ενδιαφέροντος και δέους.

Σε γενικές γραμμές τα δικαστήρια έχουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που μπορούν να παρουσιαστούν στις νομικές διαδικασίες και δικηγόροι τιμωρήθηκαν, αφού συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δημιούργησαν εικονικές υποθέσεις τις οποίες επικαλέστηκαν κατά τη διάρκεια των αγορεύσεών τους.

Στους συγγενείς του Πέλκι δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσουν το βίντεο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της ποινής, δεδομένου ότι δεν αποτελούσε στοιχείο της υπόθεσης. Ο Χορκασίτας, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10,5 ετών, είχε ήδη καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και έκθεση σε κίνδυνο.

Η αδελφή του θύματος Στέισι Γουέιλς είπε πως δημιούργησε το μήνυμα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης αφού δυσκολεύτηκε να εντάξει στη δική της κατάθεση χρόνια πένθους και πόνου. Όπως εξήγησε, εκείνη δεν ήταν έτοιμη να συγχωρέσει τον δράστη, ωστόσο ένιωσε πως ο αδελφός της θα είχε μεγαλύτερη κατανόηση.

«Ο στόχος ήταν να εξανθρωπίσω τον Κρις, να αγγίξω τον δικαστή και να του δώσω να καταλάβει τον αντίκτυπό του σε αυτόν τον κόσμο…», είπε στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

