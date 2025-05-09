Ένα ακόμη επικίνδυνο challenge στο TikTok εγείρει ανησυχίες και στις ΗΠΑ ξεκίνησαν επείγουσες προειδοποιήσεις από σχολικές περιφέρειες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε εθνικό επίπεδο. Ήδη, η ευρεία συμμετοχή στο εν λόγω challenge, οδήγησε στην απαγγελία της κατηγορίας εμπρησμού σε βάρος ενός 15χρονου μαθητή από το Νιου Τζέρσεϊ.

Το challenge, γνωστό ως «Chromebook Challenge», περιλαμβάνει βίντεο με εφήβους που εισάγουν αντικείμενα όπως συνδετήρες και μολύβια στη θύρα USB του φορητού τους υπολογιστή μέχρι να την μπλοκάρουν, με οι υπολογιστές αποτέλεσμα να βραχυκυκλώνουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πιάνουν φωτιά.

Τα Δημόσια Σχολεία της Κομητείας Πρινς Τζορτζ στο Μέριλαντ δήλωσαν ότι έχουν αναφερθεί έως και 10 περιστατικά, σύμφωνα με το NBC Washington.

Η σχολική περιφέρεια Τζέφερσον-Μόργκαν στην Πενσυλβάνια δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει κανένα περιστατικό, αλλά ήθελε να ενημερώσει τους γονείς για την πρόκληση «ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να την αποτρέψουμε».

«Ζητούμε την υποστήριξή σας για να συζητήσετε με το παιδί σας σχετικά με τους κινδύνους αυτών των προκλήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογικής υποδομής του σχολείου», ανέφερε η περιφέρεια σε ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλη τη χώρα έχουν επίσης προειδοποιήσει τους γονείς για τους κινδύνους της πρόκλησης.

«Θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της εκπαίδευσης των μαθητών σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτές τις πράξεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπηρεσιακός πυροσβέστης του Μέριλαντ, Τζέισον Μόουμπρεϊ.

Οι αρχές έχουν καταγράψει πολλά περιστατικά που οδήγησαν σε έκτακτες εκκενώσεις και πειθαρχικά μέτρα σε σχολεία σε όλη την πολιτεία.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να συνεργαστούν για να προωθήσουν μια κουλτούρα ασφάλειας και ευθύνης σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές», δήλωσε ο Mowbray

Πειθαρχικές και ποινικές διώξεις

Πειθαρχικές και ποινικές έρευνες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε δύο σχολεία της Αριζόνα.

Το Γυμνάσιο Bullhead City εκκενώθηκε για λίγο την Πέμπτη, αφού λόγω του Chromebook challenge ένας υπολογιστής άρχισε να βγάζει καπνούς και να καίγεται εσωτερικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η Σχολική Περιφέρεια της Bullhead City ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook ότι η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία «συνέλεξαν στοιχεία» που δείχνουν ότι το περιστατικό συνδεόταν με την πρόκληση του TikTok.

Ο φορητός υπολογιστής καταστράφηκε και το γραφείο στο οποίο βρισκόταν υπέστη σοβαρές ζημιές, ανέφερε η περιφέρεια. Η τάξη όπου συνέβη το περιστατικό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αρκετές ώρες λόγω της μυρωδιάς καμένου μετάλλου και πλαστικού.

Έξι άλλοι υπολογιστές βανδαλίστηκαν στο Γυμνάσιο Fox Creek, σύμφωνα με την περιφέρεια.

Οι εμπλεκόμενοι φοιτητές αντιμετωπίζουν πιθανές πειθαρχικές και ποινικές διώξεις, αναφέρει η ανάρτηση στο Facebook.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ένας 15χρονος μαθητής του Λυκείου Μπελβίλ κατηγορήθηκε για εμπρησμό τρίτου βαθμού και εγκληματική ενέργεια, αφού φέρεται να έβαλε φωτιά σε ένα Chromebook, ανέφερε το NJ.com. Το περιστατικό οδήγησε σε εκκένωση του σχολείου.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται λίγες μέρες αφότου έφηβοι στη Βιρτζίνια είπαν ότι κατέγραφαν μια φάρσα σε χαντάκι για ένα βίντεο στο TikTok, όταν ένας ιδιοκτήτης σπιτιού άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν 18χρονο αγόρι.

