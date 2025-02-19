Το πρώτο τριπλά αναδιπλούμενο smartphone στον κόσμο παρουσίασε η Huawei. Πρόκειται για το HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, που κατέχει επίσης και το ρεκόρ της πιο λεπτής αναδιπλούμενης και της μεγαλύτερης αναδιπλούμενης οθόνης ταυτόχρονα.

Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της παρουσίασης στην Κουάλα Λουμπούρ, η συσκευή διαθέτει μια εξαιρετικά λεπτή οθόνη πάχους 3,6 mm, η οποία όταν ξεδιπλώνεται φτάνει τις 10,2 ίντσες. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του επιτρέπει τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική αναδίπλωση, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα ενός smartphone και ενσωματώνοντας δυνατότητες που μέχρι τώρα συναντούσαμε μόνο σε tablets.

Εκτός από τη οθόνη του, το HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN προσφέρει εξελιγμένη φωτογραφική εμπειρία μέσω της XMAGE Ultra Aperture κάμερας. Με ρυθμιζόμενο φυσικό διάφραγμα 10 μεγεθών, επιτρέπει τη λήψη επαγγελματικού επιπέδου φωτογραφιών, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και φωτεινότητα.

Στην ίδια εκδήλωση, η Huawei παρουσίασε και άλλα καινοτόμα προϊόντα, όπως το MatePad Pro 13.2, ένα high-end tablet με OLED PaperMatte οθόνη 2,8K και φωτεινότητα 1000 nits. Με υποστήριξη έξυπνης μαγνητικής πληκτρολόγησης και μεγάλη μπαταρία 10.100 mAh, απευθύνεται σε επαγγελματίες και δημιουργούς περιεχομένου που χρειάζονται ισχύ και φορητότητα.

Επίσης, η Huawei εισήγαγε τα HUAWEI FreeArc, τα πρώτα open-ear ακουστικά της με σχεδιασμό βραχίονα, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερότητα και άνεση ακόμη και σε έντονες δραστηριότητες. Ο C-bridge σχεδιασμός και η αδιάβροχη προστασία IP57 τα καθιστούν ιδανικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Τέλος, το νέο HUAWEI Band 10 έρχεται ως ένας ολοκληρωμένος βοηθός ευεξίας, με εξελιγμένες δυνατότητες ανάλυσης ύπνου και άνετο σχεδιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.