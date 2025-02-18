«Η πιο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη στη Γη»: Ο Ίλον Μασκ παρουσίασε το Grok-3

Η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Ίλον Μασκ παρουσίασε το ανανεωμένο μοντέλο Grok-3, παρουσιάζοντας μια έκδοση της τεχνολογίας chatbot, με τον δισεκατομμυριούχο να δηλώνει ότι είναι η «πιο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη στη Γη».

Σε όλους τους δείκτες αναφοράς, όπως στην κωδικοποίηση, το Grok-3 ξεπερνάει το Google Gemini της Alphabet, το μοντέλο V3 της DeepSeek, το Claude της Anthropic και το GPT-4o της OpenAI, ανέφερε η εταιρεία σε ζωντανή μετάδοση τη Δευτέρα. Το Grok-3 έχει «περισσότερο από 10 φορές» την υπολογιστική ισχύ του προκατόχου του και ολοκλήρωσε την προ-εκπαίδευση στις αρχές Ιανουαρίου, δήλωσε ο Μασκ σε μια παρουσίαση μαζί με τρεις από τους μηχανικούς της xAI.

«Βελτιώνουμε συνεχώς τα μοντέλα κάθε μέρα και κυριολεκτικά μέσα σε 24 ώρες θα δείτε βελτιώσεις», δήλωσε ο Μασκ σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η εταιρεία παρουσίασε μια νέα έξυπνη μηχανή αναζήτησης με το Grok-3, ονομάζοντάς την DeepSearch. Το DeepSearch είναι ένα chatbot συλλογισμού που εκφράζει τη διαδικασία κατανόησης ενός ερωτήματος και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει την απάντησή του. Περιλαμβάνει επιλογές για έρευνα, καταιγισμό ιδεών και ανάλυση δεδομένων, όπως έδειξε η επίδειξη. Η ομάδα του Μασκ δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει ένα chatbot με βάση τη φωνή «το συντομότερο δυνατό».

Το Grok-3 διατίθεται στους συνδρομητές Premium+ στο X αμέσως.

Οι ισχυρισμοί του Μασκ για τις επιδόσεις του, οι οποίοι δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα, αυξάνουν την όλο και μεγαλύτερη αντιπαλότητα μεταξύ της startup του και της OpenAI. Ο Μασκ ξεκίνησε το xAI το 2023 ως εναλλακτική λύση για το ChatGPT, το οποίο έχει επικρίνει δημοσίως για τα σχέδιά του να αναδιαρθρωθεί ως κερδοσκοπική επιχείρηση.

Ο δισεκατομμυριούχος κατέθεσε δύο αγωγές κατά της OpenAI επειδή φέρεται να απομακρύνθηκε από τις ιδρυτικές της αρχές και προσφέρθηκε να αγοράσει τον μη κερδοσκοπικό βραχίονα του OpenAI έναντι 97,4 δισ. δολαρίων σε μια προσφορά που απορρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν χαρακτήρισε την προσφορά ως μια τακτική για να «μας επιβραδύνει». Ο Μασκ συμμετείχε στην ίδρυση της OpenAI, αλλά έχει ασκήσει κριτική στην εταιρεία από τότε που αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο το 2018.

Οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η xAI, έχουν συγκεντρώσει κεφάλαια με ταχείς ρυθμούς και οι αποτιμήσεις έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η xAI του Μασκ βρίσκεται σε συζητήσεις για την άντληση περίπου 10 δισ. δολαρίων σε έναν γύρο χρηματοδότησης που θα αποτιμούσε την εταιρεία σε περίπου 75 δισ. δολάρια, ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα. Η τελευταία αποτίμηση της εταιρείας ήταν περίπου στα 51 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του PitchBook.

Στο μεταξύ, η OpenAI βρίσκεται σε συζητήσεις για την άντληση 40 δισ. δολαρίων σε ένα γύρο που θα εκτοξεύσει την αποτίμησή της στα 300 δισ. δολάρια.

