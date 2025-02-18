Η Meta ανακοίνωσε τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της, τα οποία προβλέπουν την πόντιση του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου στον κόσμο που θα συνδέει τις ΗΠΑ την Ινδία, τη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία.

Η Meta, η οποία κατέχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, είπε ότι το έργο καλωδίων μήκους 50.000 μιλίων θα παρέχει «συνδεσιμότητα κορυφαία στον κλάδο» σε πέντε μεγάλες ηπείρους και θα βοηθήσει στην υποστήριξη των έργων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Πρόκειται για το «Project Waterworth» που θα διαθέτει πρωτοφανή χωρητικότητα. Το υποθαλάσσιο καλώδιο θα χρησιμοποιεί σύστημα 24 ζευγών ινών, δίνοντάς του μεγαλύτερη χωρητικότητα και θα βοηθήσει στην υποστήριξη των έργων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η Meta σε ανάρτησή της ανέφερε ότι «το Project Waterworth θα φέρει κορυφαία συνδεσιμότητα στις ΗΠΑ, την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και άλλες βασικές περιοχές.

Το καλώδιο θα τοποθετηθεί σε βάθος έως και 7.000 μέτρα και «θα χρησιμοποιηθούν βελτιωμένες τεχνικές ταφής σε περιοχές με ρήγματα υψηλού κινδύνου, όπως ρηχά νερά κοντά στην ακτή, για να αποφευχθούν ζημιές από άγκυρες πλοίων και άλλους κινδύνους».

«Αυτό το έργο θα επιτρέψει μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία, θα διευκολύνει την ψηφιακή ένταξη και θα ανοίξει ευκαιρίες για τεχνολογική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές. Για παράδειγμα, στην Ινδία, όπου έχουμε ήδη δει σημαντική ανάπτυξη και επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, η Waterworth θα βοηθήσει στην επιτάχυνση αυτής της προόδου και θα στηρίξει τα φιλόδοξα σχέδια της χώρας για την ψηφιακή της οικονομία».

Η εταιρεία προσθέτει πως ήδη έχει αναπτύξει την τελευταία δεκαετία, περισσότερα από 20 υποθαλάσσια καλώδια.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει περίπου 60 υποθαλάσσια καλώδια που μεταφέρουν το 99% των δεδομένων.

Η χρησιμότητα των υποθαλάσσιων καλωδίων

Περισσότερο από το 95% της παγκόσμιας κίνησης στο Διαδίκτυο μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ευαισθησία τους σε επιθέσεις ή ατυχήματα και ως στόχο κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών εντάσεων και συγκρούσεων.

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια αποστολή τον περασμένο Ιανουάριο για να αυξήσει την επιτήρηση πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα μετά από ζημιές σε κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια.

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, που ανήκει σε κοινοβουλευτική επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου, απηύθυνε πρόσφατα έκκληση για προστασία της υποθαλάσσιας καλωδιακής υποδομή ςαπό απειλές και «την επάρκεια της εθνικής ανθεκτικότητας σε περίπτωση μεγάλης και παρατεταμένης διακοπής».

Το 2018, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε μια ρωσική εταιρεία που φέρεται ότι παρείχε «υποβρύχιες δυνατότητες» στη Μόσχα, με στόχο την παρακολούθηση του υποθαλάσσιου δικτύου.

Τον Ιούλιο, μεγάλα τμήματα της Τόνγκα έμειναν στο σκοτάδι αφού το υποθαλάσσιο καλώδιο Διαδικτύου που συνδέει το νησιωτικό δίκτυο υπέστη ζημιά, προκαλώντας χάος στις τοπικές επιχειρήσεις.

