Ολοκληρώνοντας μια τρίμηνη δοκιμαστική πτήση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η NASA και η Boeing επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη το διαστημόπλοιο Starliner – χωρίς όμως το πλήρωμά του, τους αστροναύτες της NASA Μπατς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιμς.

Η κάψουλα εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 27.400 χλμ/ώρα. Περίπου 45 λεπτά αργότερα ανέπτυξε σειρά αλεξιπτώτων για να επιβραδύνει την κάθοδό της ενώ αερόσακοι φούσκωσαν δευτερόλεπτα πριν αγγίξει το έδαφος.

The uncrewed @BoeingSpace #Starliner spacecraft landed at New Mexico's White Sands Space Harbor at 12:01am ET on Saturday Sept. 7. pic.twitter.com/qi0kWhiSHj — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 7, 2024

Το Starliner αποσυνδέθηκε από τον ΔΔΣ αργά το βράδυ της Παρασκευής και μετά από ένα ταξίδι 6 ωρών, στις 07:01 (ώρα Ελλάδας), προσγειώθηκε στο Διαστημικό Λιμάνι White Sands, στο Νέο Μεξικό.

NASA and Boeing welcomed #Starliner back to Earth at 12:01am ET (0401 UTC) on Saturday, Sept. 7, following the uncrewed spacecraft's landing in New Mexico—concluding its flight test to the @Space_Station: https://t.co/rOrGmEZtgP pic.twitter.com/LUqnGfuDME — NASA (@NASA) September 7, 2024

Στη διάρκεια της πτήσης επιστροφής οι ομάδες εδάφους παρακολούθησαν την απόδοση του Starliner από όλες τις πλευρές, ιδιαίτερα τους κινητήρες του που είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα.

Μετά την επιστροφή του Starliner, «θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αντίληψη για το πότε θα μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε το σκάφος και για το πότε θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε τις πτήσεις», είχε δηλώσει ο υπεύθυνος του προγράμματος επανδρωμένων εμπορικών πτήσεων της NASA Στιβ Στιτς.

Η κάψουλα, η οποία αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα μετά την εκτόξευσή της, κρίθηκε πολύ επικίνδυνη για να μεταφέρει ξανά το πλήρωμα στη Γη.

#Starliner landed today at White Sands Space Harbor in New Mexico at 12:01 a.m. ET on Sept. 7 (10:01 p.m. MT on Sept. 6). Teams on the ground welcomed the spacecraft and are now preparing to transport Starliner back to Florida for analysis and refurbishment.



More:… pic.twitter.com/UEPdkuXswZ — Boeing Space (@BoeingSpace) September 7, 2024

Η αποστολή τους που θα κρατούσε οκτώ ημέρες τελικά θα κρατήσει τουλάχιστον οκτώ μήνες, καθώς οι αστροναύτες θα επιστρέψουν με όχημα της SpaceX όχι πριν από τον Φεβρουάριο του 2025.

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα στο κύρος της Boeing, που ήδη αντιμετωπίζει επανειλημμένες αποτυχίες στα αεροσκάφη της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Γουίλμορ ανέφερε το περασμένο Σάββατο στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον την ανησυχία του για την ύπαρξη ενός «παράξενου» θορύβου, λίγες μέρες προτού το η κάψουλα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στη γη χωρίς πλήρωμα.

