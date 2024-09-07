Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

To Starliner επέτρεψε στη Γη, χωρίς το πλήρωμά του - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Το Starliner αποσυνδέθηκε από τον ΔΔΣ αργά το βράδυ της Παρασκευής και μετά από ένα ταξίδι 6 ωρών, προσγειώθηκε στο Νέο Μεξικό

Starliner

Ολοκληρώνοντας μια τρίμηνη δοκιμαστική πτήση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η NASA και η Boeing επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη το διαστημόπλοιο Starliner – χωρίς όμως το πλήρωμά του, τους αστροναύτες της NASA Μπατς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιμς. 

Η κάψουλα εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 27.400 χλμ/ώρα. Περίπου 45 λεπτά αργότερα ανέπτυξε σειρά αλεξιπτώτων για να επιβραδύνει την κάθοδό της ενώ αερόσακοι φούσκωσαν δευτερόλεπτα πριν αγγίξει το έδαφος.

Το Starliner αποσυνδέθηκε από τον ΔΔΣ αργά το βράδυ της Παρασκευής και μετά από ένα ταξίδι 6 ωρών, στις 07:01 (ώρα Ελλάδας), προσγειώθηκε στο Διαστημικό Λιμάνι White Sands, στο Νέο Μεξικό. 

Στη διάρκεια της πτήσης επιστροφής οι ομάδες εδάφους παρακολούθησαν την απόδοση του Starliner από όλες τις πλευρές, ιδιαίτερα τους κινητήρες του που είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα.

Μετά την επιστροφή του Starliner, «θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αντίληψη για το πότε θα μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε το σκάφος και για το πότε θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε τις πτήσεις», είχε δηλώσει ο υπεύθυνος του προγράμματος επανδρωμένων εμπορικών πτήσεων της NASA Στιβ Στιτς. 

Η κάψουλα, η οποία αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα μετά την εκτόξευσή της, κρίθηκε πολύ επικίνδυνη για να μεταφέρει ξανά το πλήρωμα στη Γη. 

Η αποστολή τους που θα κρατούσε οκτώ ημέρες τελικά θα κρατήσει τουλάχιστον οκτώ μήνες, καθώς οι αστροναύτες θα επιστρέψουν με όχημα της SpaceX όχι πριν από τον Φεβρουάριο του 2025.

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα στο κύρος της Boeing, που ήδη αντιμετωπίζει επανειλημμένες αποτυχίες στα αεροσκάφη της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Γουίλμορ ανέφερε το περασμένο Σάββατο στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον την ανησυχία του για την ύπαρξη ενός «παράξενου» θορύβου, λίγες μέρες προτού το η κάψουλα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στη γη χωρίς πλήρωμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Starliner NASA
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark