H Τουρκία μπλοκάρει και το Roblox

Η απόφαση δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ρυθμιστικής αρχής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΒΤΚ). Το κρατικό πρακτορείο Anadolu ανέφερε ότι η απόφαση βασίζεται στην «ανίχνευση περιεχομένου που μπορεί να οδηγήσει σε κακοποίηση παιδιών». Οι τελευταίες ενέργειες για τον αποκλεισμό δημοφιλών ιστότοπων έχει εξοργίσει τα εκατομμύρια των Τούρκων κυρίως νέων, που τους χρησιμοποιούν είτε ως ψυχαγωγία ή για ηλεκτρονικό εμπόριο. Το Roblox είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα gaming που επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν και να παίζουν παιχνίδια που δημιουργούνται από τους ίδιους ή άλλους, με πάνω από 196 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες από τον Μάρτιο του 2024. Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση στο Χ ενός προγραμματιστή και χρήστη του Roblox «Το #Roblox απαγορεύτηκε στην Τουρκία. Πολλοί προγραμματιστές παιχνιδιών στην Τουρκία χρησιμοποιούσαν το Roblox ως πλατφόρμα για να δημιουργήσουν και να κερδίσουν τα προς το ζην, συμπεριλαμβανομένου και εμού. Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω».



Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από την Roblox Corporation σχετικά με την απαγόρευση. Οι χρήστες στην Τουρκία εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Η ρυθμιστική αρχή, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις. Αντιδρά όμως έντονα η αντιπολίτευση δια του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος χαρακτήρισε την τελευταία απόφαση απαγόρευσης, «αδιανόητη». «Αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις είναι μυαλά που αγνοούν τον νέο κόσμο, την οικονομία και την τεχνολογία». Ενώ ο γνωστός τούρκος δημοσιογράφος Φατιχ Αλταϊλί σε άρθρ του με τίτλο «δεν μπορεί να είναι τόσο απλό» γράφει: «Τελικά, αποδείχθηκε ότι στην Τουρκία οτιδήποτε μπορεί να απαγορευτεί με μόνη την απόφαση ενός δικαστή.

