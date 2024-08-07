Είναι εύκολο να αισθανθεί κάποιος τεμπέλης παρακολουθώντας τους καλύτερους αθλητές του κόσμου να αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ κάθεται στον καναπέ του και μασουλάει σνάκ.

Ωστόσο, νέα μελέτη υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να νιώθεις άσχημα. Ειδικότερα, έρευνα από το Πανεπιστήμιο Loughborough, υποστηρίζει ότι μπορείς να χάσεις βάρος απλώς παρακολουθώντας τηλεόραση, όπως μεταδίδει η MailOnline.

Οι θεατές μπορούν να κάψουν έως και 540 θερμίδες σε περίοδο 90 λεπτών, σύμφωνα με την έρευνα.

Για να γίνει κατανοητό το πόσο είναι αυτό, πρόκειται για το ισοδύναμο ενός 45λεπτου τρεξίματος.

Κάψτε θερμίδες με τη «δύναμη του πανηγυρισμού»

Σε συνεργασία με τον Dr Dale Eslinger, έναν αθλητικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Loughborough, η ομάδα ερευνητών δημιούργησε μια φόρμουλα, που ονομάστηκε «Η δύναμη του πανηγυρισμού».

Πρόκειται για έναν τύπο, που σάς επιτρέπει να υπολογίσετε την ενεργειακή σας δαπάνη όταν παρακολουθείτε αθλήματα στην τηλεόραση και λαμβάνει υπόψη πέντε βασικούς παράγοντες.

Αυτοί είναι:

το σωματικό σας βάρος, ο τρόπος που παρακολουθείτε τον αθλητισμό, ο βασικός χρόνος, η ένταση του πανηγυρισμού ο χρόνος του πανηγυρισμού

Με βάση αυτόν τον τύπο, ένας οπαδός ποδοσφαίρου που ζυγίζει 176 λίβρες (80 κιλά) παρακολουθώντας έναν αγώνα 90 λεπτών ενώ κάθεται και τραντάζεται και αντιδρά έντονα πηδώντας, χτυπώντας τον αέρα με τα δυο του χέρια ή φωνάζοντας για τρία τέταρτα του αγώνα, θα μπορούσε να κάψει έως και 540 θερμίδες.

Αυτό θα μπορούσε να ισοδυναμεί με τρέξιμο 45 λεπτών.

Ένας λάτρης του τένις με το ίδιο βάρος παρακολουθώντας έναν τρίωρο αγώνα ενώ κάθεται και μιλάει, πανηγυρίζοντας σε μέτριο βαθμό, χειροκροτώντας και επευφημώντας συχνά, θα μπορούσε να κάψει έως και 432 θερμίδες, που ισοδυναμεί με 60 λεπτά κολύμπι.

