H Huawei παρουσίασε το πρώτο τρίπτυχο έξυπνο κινητό με εύκαμπτη οθόνη

Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Huawei παρουσίασε το πρώτο τρίπτυχο έξυπνο κινητό τηλέφωνο εύκαμπτης οθόνης στην πόλη Σεντζέν της νότιας Κίνας.

Το νέο έξυπνο κινητό της Huawei προσφέρει σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες, όπως ένα σύστημα διπλών εσωτερικών συνδετήρων, αλλά κι επιλογές εύκαμπτης οθόνης, που βελτιώνουν τη λειτουργικότητά του.

Ο Γιου Τσενγκντόνγκ, εκτελεστικός διευθυντής του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού, δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη τεχνολογική καινοτομία είναι η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη έξυπνων κινητών εύκαμπτης οθόνης, καθώς πρόκειται για έναν τομέα ανάπτυξης των σύγχρονων έξυπνων κινητών τηλεφώνων με ουσιαστική χρήση των τεχνολογικών αιχμής.

Η κινεζική αγορά των εύκαμπτων έξυπνων κινητών τηλεφώνων κατέγραψε δυναμική αύξηση φορτίων 114,5% το 2023, καθώς οι αποστολές κινητών ξεπέρασαν τα 7 εκατομμύρια, σύμφωνα με την εταιρία ερευνών της παγκόσμιας αγοράς International Data Corporation (IDC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

