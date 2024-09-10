Οι επιπτώσεις της πανδημίας της Covid-19 στους εφήβους ήταν ουσιαστικές. Πολυάριθμες έρευνες έχουν καταγράψει αναφορές για τη δημιουργία προβλημάτων στην ψυχική υγεία, στην κοινωνική ζωή και σε άλλους τομείς.

Προσφάτως, νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences» έρχεται προσθέσει στις παραπάνω αρνητικές συνέπειες την πρόωρη γήρανση των εφηβικών εγκεφάλων. Ειδικότερα, με βάση τα νέα δεδομένα ο εγκέφαλος των εφήβων γερνάει κατά 4,2 χρόνια γρηγορότερα για τα κορίτσια και κατά 1,4 χρόνια γρηγορότερα για τα αγόρια κατά μέσο όρο.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που διακρίνει τις διαφορές γήρανσης ανά φύλο, σύμφωνα με το CNN.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι πρέπει να αφυπνιστούμε αναφορικά με την ευθραυστότητα του εγκεφάλου των εφήβων», δήλωσε η κύρια συγγραφέας της μελέτης δρ. Patricia K. Kuhl, που έχει έδρα στο Bezos Family Foundation in Early Childhood Learning και είναι συνδιευθυντής του Ινστιτούτου Μάθησης και Επιστημών του Εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ. «Οι έφηβοι χρειάζονται την υποστήριξή μας τώρα περισσότερο από ποτέ», ανέφερε μέσω email.

Τα ευρήματα της έρευνας

Κατά την εφηβεία συντελείται σημαντική κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. Ακόμη πραγματοποιούνται ουσιαστικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Το πάχος του εγκεφαλικού φλοιού κορυφώνεται φυσικά κατά την παιδική ηλικία, μειώνεται σταθερά κατά τη διάρκεια της εφηβείας και συνεχίζει να μειώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, έγραψαν οι συγγραφείς.

Οι ερευνητές, αρχικά, σκόπευαν να παρακολουθήσουν τη συνήθη ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων με την πάροδο του χρόνου, ξεκινώντας με μαγνητικές τομογραφίες που διεξήγαγαν στον εγκέφαλο των συμμετεχόντων το 2018. Σχεδίαζαν να τους παρακολουθήσουν για επιπλέον μαγνητική τομογραφία το 2020.

Η πανδημία οδήγησε στην καθυστέρηση της δεύτερης μαγνητικής τομογραφίας κατά τρία έως τέσσερα χρόνια, όταν πια οι 130 συμμετέχοντες με έδρα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον ήταν μεταξύ 12 και 20 ετών. Οι συγγραφείς απέκλεισαν τους εφήβους που είχαν διαγνωστεί με αναπτυξιακή ή ψυχιατρική διαταραχή ή που έπαιρναν ψυχοφάρμακα.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τα δεδομένα μαγνητικής τομογραφίας πριν από την πανδημία για να δημιουργήσει ένα «κανονιστικό μοντέλο» για το πώς θα αναπτυχθούν πιθανώς 68 περιοχές του εγκεφάλου κατά την τυπική εφηβεία, με το οποίο θα μπορούσαν να συγκρίνουν τα δεδομένα μαγνητικής τομογραφίας μετά την πανδημία και να δουν αν απέκλιναν από τις προσδοκίες. Αυτό το κανονιστικό μοντέλο είναι ανάλογο με τα κανονιστικά διαγράμματα ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται στα παιδιατρικά ιατρεία για την παρακολούθηση του ύψους και του βάρους σε μικρά παιδιά, είπαν οι συγγραφείς. Έχει, επίσης, χρησιμοποιηθεί από άλλους ερευνητές για τη μελέτη των επιπτώσεων περιστάσεων ή καταστάσεων όπως το κοινωνικοοικονομικό μειονέκτημα, ο αυτισμός, η κατάθλιψη, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ή το τραυματικό στρες.

Η μελέτη αποκάλυψε επιταχυνόμενη λέπτυνση του φλοιού στους εγκεφάλους των εφήβων μετά την πανδημία, που εμφανίζεται σε 30 περιοχές του εγκεφάλου και στα δύο ημισφαίρια και σε όλους τους λοβούς για τα κορίτσια και μόνο σε δύο περιοχές για τα αγόρια. Η μείωση του πάχους του φλοιού ανήλθε στο 43% και στο 6% των περιοχών του εγκεφάλου που μελετήθηκαν για τα κορίτσια και τα αγόρια, αντίστοιχα.

Είναι μόνιμη η ζημιά; - Τι μπορείτε να κάνετε

Ένας άλλος παράγοντας που οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη είναι εάν αυτές οι επιπτώσεις στον εγκέφαλο είναι μόνιμες, είπε ο Kuhl.

«Ο εγκέφαλος δεν ανακάμπτει και δεν παχαίνει, το γνωρίζουμε, αλλά ένα μέτρο για το εάν οι έφηβοι παρουσιάζουν ανάκαμψη μετά το τέλος της πανδημίας και η κοινωνική κανονικότητα έχει επανέλθει πλήρως, είναι αν ο εγκέφαλός τους λεπταίνει πιο αργά», πρόσθεσε ο Kuhl. «Αν ήταν έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εγκέφαλος των εφήβων έδειξε κάποια ανάκαμψη. Αυτή είναι μια μελέτη που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε στο μέλλον».

«Η διασφάλιση της υποστήριξης των νέων στην ψυχική τους υγεία είναι κρίσιμης σημασίας», είπε ο δρ Ian Gotlib, διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροανάπτυξης, Επιρροής και Ψυχοπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, μέσω email.

«Ενθαρρύνετε τον ποιοτικό χρόνο, περιορίστε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθήστε τις αλλαγές συμπεριφοράς που αντικατοπτρίζουν μια αλλαγή στην ψυχική υγεία ή τη διάθεση, ώστε να μπορείτε να παρέμβετε όσο το δυνατόν νωρίτερα», είπε ο δρ Max Wiznitzer, καθηγητής παιδιατρικής και νευρολογίας στο Case Western Reserve University School of Medicine, μέσω email.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αν και «η πανδημία έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει», τα αποτελέσματά της παραμένουν, είπε ο Gotlib.

«Μια συνολική επιστροφή στο «κανονικό» μπορεί να μη συμβεί ποτέ», ανέφερε η Kuhl μέσω email. «Όλα αυτά είναι ισχυρές υπενθυμίσεις της ανθρώπινης ευθραυστότητας και της σημασίας της επένδυσης στην επιστήμη της πρόληψης και της προετοιμασίας για την επόμενη (αναπόφευκτη) πανδημία».

Πηγή: skai.gr

