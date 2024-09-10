Τέσσερις αστροναύτες εκτοξεύθηκαν με έναν πύραυλο SpaceX Falcon 9 στο διάστημα για πραγματοποιήσουν τον πρώτο διαστημικό περίπατο με ιδιωτική χρηματοδότηση.

Falcon 9 launches @PolarisProgram's Polaris Dawn, Dragon’s 14th human spaceflight mission pic.twitter.com/DCd0s0Tl8P September 10, 2024

Η αποστολή, που ονομάζεται Polaris Dawn, χρηματοδοτείται από τον δισεκατομμυριούχο Jared Isaacman, ο οποίος είναι επικεφαλής της αποστολής

Μαζί του είναι ο Scott Poteet, ένας συνταξιούχος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, και οι μηχανικοί της SpaceX την Sarah Gillis και την Anna Menon.

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Η Anna Menon, ο Scott Poteet, ο Jared Isaacman και η Sarah Gillis απεικονίζονται στον πύραυλο Falcon 9

Watch live as Falcon 9 launches the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew on a multi-day mission orbiting Earth https://t.co/u1KqQx5AFr — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Μέχρι σήμερα, μόνο αστροναύτες που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση είχαν πραγματοποιήσει διαστημικούς περιπάτους.

Η αποστολή, είναι η πρώτη από τις τρεις (3) που χρηματοδοτούνται από τον ιδρυτή της επιχείρησης Shift4, τον δισεκατομμυριούχο Jared Isaacman.

Photos from today's launch of the Polaris Dawn mission from pad 39A in Florida pic.twitter.com/SUqSW8CSpj — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Dragon will initiate a two-day pre-breathe process to prepare the crew for their upcoming spacewalk on Thursday, September 12 pic.twitter.com/xxL2TRV6JX — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Το διαστημικό σκάφος, που ονομάζεται Resilience, θα μπει σε μια τροχιά που θα τους οδηγήσει τελικά σε 870 μίλια (1.400 χιλιόμετρα) πάνω από τον πλανήτη. Κανένας άνθρωπος δεν έχει φτάσει τόσο μακριά από τότε που τελείωσε το πρόγραμμα Apollo της Nasa τη δεκαετία του 1970.

Το Polaris Dawn πρόκειται να περάσει πέντε ημέρες στο διάστημα. Η αποστολή θα επιχειρήσει τον πρώτο ιδιωτικό διαστημικό περίπατο στον κόσμο μετά την εκτόξευση σε μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη, με μέγιστο υψόμετρο 1.400 χιλιομέτρων (870 μίλια) και στοχεύει να δοκιμάσει νέα σχέδια διαστημικών στολών.

Η εκτόξευση έγινε στις 10:23 BST (05:23 EDT) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα. Ακολούθησε σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Η αποστολή Polaris Dawn φαίνεται να έχει ξεκινήσει καλά, με τους σχολιαστές στη ζωντανή ροή του SpaceX να λένε "όλα φαίνονται καλά" - καθώς το πρώτο στάδιο της εκτόξευσης βρισκόταν σε εξέλιξη.

Πρόσθεσαν ότι το πλήρωμα φαινόταν «άνετο» και ότι το πλήρωμα ήταν πλέον σε θέση να "επιπλέει ελεύθερο".

Εάν όλα πάνε καλά, την τρίτη ημέρα της αποστολής, ο κύριος Isaacman και η Sarah Gillis αναμένεται να επιχειρήσουν τον πρώτο διαστημικό περίπατο με ιδιωτική χρηματοδότηση, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο ώρες.

Αυτό θα γίνει ενώ βρίσκονται σε τροχιά 700 χλμ. Οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν νέες στολές αστροναυτών εκτός οχήματος (EVA), οι οποίες, όπως υποδηλώνει το όνομά τους, έχουν αναβαθμιστεί από τις στολές ενδοκυματικής δραστηριότητας (IVA) της Space X για εργασία εκτός διαστημικού σκάφους.

Σύμφωνα με την SpaceX, κατά τη διάρκεια της πολυήμερης αποστολής τους σε τροχιά, θα διεξάγουν επίσης 36 ερευνητικές μελέτες και πειράματα από 31 ιδρύματα-εταίρους που έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν τόσο την ανθρώπινη υγεία στη Γη, όσο και κατά τη διάρκεια διαστημικών πτήσεων μεγάλης διάρκειας και να δοκιμάσουν επικοινωνίες με λέιζερ Starlink στο διάστημα.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της αποστολής Polaris Dawn μέσω του ιστότοπου της SpaceX

Follow Dragon and Polaris Dawn during their mission → https://t.co/FrV7sLMZvj pic.twitter.com/xFJlKEUEmQ — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Με πληροφορίες από BBC News και SpaceX

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.