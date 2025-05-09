Ένας 18χρονος κατάφερε να δημιουργήσει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης με εκατομμύρια χρήστες και προβλεπόμενα ετήσια έσοδα 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η πορεία του δεν ήταν εύκολη και παρά την απόρριψή του από κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ εκείνος συνέχισε μέχρι να πραγματοποιήσει τον στόχο του.

Ο Zachary Yadegari, μαθητής του Roslyn High School στο Λονγκ Άιλαντ, είναι ο δημιουργός και CEO του Cal AI, μιας εφαρμογής που επιτρέπει στους χρήστες να υπολογίζουν θερμίδες απλώς φωτογραφίζοντας το φαγητό τους όπως μεταδίδει το CBS News. Με ακρίβεια που φτάνει το 90%, η εφαρμογή αναγνωρίζει συστατικά, όπως ρύζι, αβοκάντο ή σος, και έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια downloads. Το app στηρίζεται από ομάδα 17 ατόμων σε τέσσερις ηπείρους, με τον νεαρό να διαχειρίζεται τη λειτουργία του ακόμη και αργά τη νύχτα, γεγονός που ξυπνά όλη την οικογένεια.

«Δουλεύει αργά το βράδυ, στην πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα του.

Σύμφωνα με το CBS News, η τεχνολογική του πορεία ξεκίνησε πολύ νωρίς: στα 7 του είχε ήδη εντρυφήσει στον προγραμματισμό, στα 10 ηγούταν των συμμαθητών του σε σχέση με τον προγραμματισμό, στα 12 κέρδιζε φοιτητές σε hackathons και έβγαλε την πρώτη του εφαρμογή, το Speed Soccer. Στα 14, ξεκίνησε και πούλησε έναν ιστότοπό του —το Totally Science— για εξαψήφιο ποσό.

Ωστόσο, παρά τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις (μέσος όρος 4.0 και 34/36 στις εξετάσεις ACT), η απάντηση στις αιτήσεις από κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Στάνφορντ ήταν η ίδια: απόρριψη. Ο ίδιος θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ξέρει πώς να αξιολογήσει εξωσχολικές επιτυχίες επιχειρηματικού τύπου. «Τα πανεπιστήμια βάζουν τους υποψήφιους σε κουτιά. Δεν υπάρχει τρόπος να αναγνωρίσουν επιτεύγματα σαν τα δικά μου», ανέφερε ενδεικτικά.

Σε ανάρτησή του είχε γράψει: «Ακολούθησα άθελά μου μια άλλη διαδρομή, αυτή του τυπικού ιδρυτή επιχείρησης. Αντί για δασκάλους, είχα επενδυτές και μέντορες που με οδηγούσαν σε έναν δρόμο που πάλι δεν ήταν δικός μου».

Οι φίλοι του λένε ότι ο ίδιος παραμένει προσγειωμένος. «Πηγαίνω ακόμα στο μάθημα, σηκώνω το χέρι για να πάω τουαλέτα. Είμαι απλώς ένας κανονικός φοιτητής. Θα πάω και στον σχολικό χορό σε λίγους μήνες», δήλωσε ο 18χρονος.

Παρά το γεγονός ότι οι πιο γνωστοί τεχνολογικοί ηγέτες —όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Στιβ Τζομπς— εγκατέλειψαν το πανεπιστήμιο, ο Γιαντεγκάρι επιμένει πως θέλει να ζήσει τη φοιτητική εμπειρία.



Πηγή: skai.gr

