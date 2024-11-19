Αν η Google αναγκαστεί να πουλήσει τον Chrome, είπε ότι αυτό θα είναι επιβλαβές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για τον δημοφιλέστερο web browser.

Το Chrome είναι το πιο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης παγκοσμίως - με το πρόγραμμα παρακολούθησης επισκεψιμότητας ιστού Similarweb να τοποθετεί το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς του στο 64,61% τον Οκτώβριο. Εν τω μεταξύ, η αναζήτηση Google κατέχει σχεδόν το 90% του μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς μηχανών αναζήτησης από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Statcounter.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) θα προτείνει το μέτρο σε δικαστή την Τετάρτη, ανέφερε το Bloomberg. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σχολίασε την έκθεση - αλλά η Google έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι μια πρόταση στην οποία αντιτίθεται.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να προωθεί μια ριζοσπαστική ατζέντα που ξεπερνά κατά πολύ τα νομικά ζητήματα σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε το στέλεχος της Google, Lee-Anne Mulholland.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) προτείνει μέτρα κατά της Google, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση για μονοπωλιακές πρακτικές, ιδιαίτερα με την κυριαρχία του περιηγητή Chrome και της μηχανής αναζήτησης.

Ειδικότερα, η Google κατηγορείται ότι εκμεταλλεύεται τη θέση της προωθώντας τις δικές της υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών και για μη εξουσιοδοτημένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως μια μεταφορά 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων στον Φρανκ Καρόνε, πρώην επικεφαλής του προσωπικού του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ερικ Άνταμς.

Σε απάντηση, η Google αντέτεινε ότι η διάσπαση τμημάτων της επιχείρησης, όπως το Chrome και το Android, θα βλάψει τους καταναλωτές και θα αυξήσει το κόστος.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης νέες κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση δεδομένων. Οι προτεινόμενες λύσεις του DOJ ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διάσπαση της Google, αλλά η εταιρεία υποστηρίζει ότι τέτοιες ενέργειες θα διαταράξουν τις υπηρεσίες της, θα αυξήσουν τις τιμές των συσκευών και θα υπονομεύσουν τον ανταγωνισμό με την Apple. Παράλληλα, τα έσοδα από τις υπηρεσίες αναζήτησης και διαφήμισης της Google συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενη επιτήρηση από ρυθμιστικές αρχές και επενδυτές.

