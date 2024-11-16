Nova: Δωρεάν αναβαθμισμένες ταχύτητες upload για όλους για ακόμα καλύτερη συνδεσιμότητα!

https://www.skai.gr/tags/novaΗ Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει μια σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών της Nova Fiber. Από τις 8 Δεκεμβρίου 2024 η Nova πενταπλασιάζει τις ταχύτητες ανόδου (upload) στα προγράμματα Nova Fiber 300, 500 και 1Giga, για όλους τους συνδρομητές, υφιστάμενους και νέους, ιδιώτες και επαγγελματίες, χωρίς επιπλέον κόστος.

Αναλυτικά, οι παροχές για τα αναβαθμισμένα Nova Fiber προγράμματα (FTTH) έχουν ως εξής:

300Mbps (download)/30Mbps (upload), θα παρέχονται πλέον σε ταχύτητες 300Mbps (download)/150Mbps (upload)

500Mbps (download)/50Mbps (upload), θα παρέχονται πλέον σε ταχύτητες 500Mbps (download)/250Mbps (upload)

1Gbps (download)/100Mbps (upload), θα παρέχονται πλέον σε ταχύτητες 1Gbps (download)/500Mbps (upload)

Η Nova, με την αναβάθμιση αυτή, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να καταστήσει προσιτή την τεχνολογία, με την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.