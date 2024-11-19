Bluesky: Σε αυτή την εφαρμογή συρρέουν οι «ψηφιακοί πρόσφυγες» του X του Μασκ

Τον Φεβρουάριο του 2023, μια μικρή ομάδα τεχνικών παρουσίασε ένα καινούργιο κοινωνικό δίκτυο με χρήση αποκλειστικά μέσω πρόσκλησης. Έκαναν σκόπιμα το ντεμπούτο του δημιουργήματός τους, Bluesky, με λίγες... φανφάρες, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν στενά την ανάπτυξή του, αναφέρουν οι New York Times.



Αλλά τελευταία, κάθε άλλο παρά αργή και σταθερή ήταν η ανάπτυξη, καθώς οι «ψηφιακοί πρόσφυγες» του Χ του Ίλον Μασκ συρρέουν στην πλατφόρμα.



Την περασμένη εβδομάδα, η ανάπτυξη του Bluesky εκτινάχθηκε, και υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας τους 15 εκατομμύρια χρήστες, καθώς αρκετοί αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για το X, αλλά και για τα Facebook και Threads. Έχει εκτοξευτεί στην κορυφή των ψηφιακών καταστημάτων εφαρμογών της Apple και της Google ως η δωρεάν εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις (ή «κατεβάσματα»). Η άνοδός της ήταν τόσο γρήγορη που η εταιρεία αναγκάστηκε να μεγαλώσει σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη.

Σήκωσαν μανίκια και δουλεύουν όλο το 24ωρο

Οι 20 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης της Bluesky εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που συνοδεύουν την υπερανάπτυξη: διακοπές στον ιστότοπο, σφάλματα στον κώδικα και ζητήματα εποπτείας περιεχομένου. Το πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθούν να κρατήσουν ευχαριστημένους τους πρώτους χρήστες της εφαρμογής, καθώς την έχουν κατακλύσει νέα μέλη.



«Εμείς ως ομάδα είμαστε υπερήφανοι για την ικανότητά μας να επεκτεινόμαστε γρήγορα», δήλωσε η Τζέι Γκράμπερ, 33 ετών, διευθύνουσα σύμβουλος της Bluesky, σε συνέντευξή της. «Αλλά υπάρχουν πάντα κάποιοι εντεινόμενοι ‘’πονοκέφαλοι’’». Συμπλήρωσε ότι η εφαρμογή, η οποία εξακολουθεί να είναι ένας Δαυίδ συγκρινόμενη με τους... Γολιάθ Facebook, Instagram και X, προσθέτει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους χρήστες την ημέρα. Η Bluesky γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη εν μέσω αναταραχών στον κόσμο των social media. Αφότου ο Ίλον Μασκ αγόρασε το Twitter το 2022, το μεταμόρφωσε σε X, αλλάζοντας πολλές από τις λειτουργίες του, και αποξένωσε μερικούς από τους πιο πιστούς χρήστες του. Το Threads, μια εφαρμογή παρόμοια με το X που παρουσίασε η Meta πέρυσι, βασίζεται κυρίως σε έναν αδιαφανή αλγοριθμικό έλεγχο που απομειώνει τα πολιτικά θέματα από τι βλέπουν οι χρήστες. Αυτό έχει αναγκάσει μερικούς ανθρώπους να κατευθυνθούν σε άλλα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του Bluesky, για να συζητήσουν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα.

Τζακ Ντόρσεϊ

Από τον πρώην Mr. Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ

Από την αρχή της, η Bluesky είχε στόχο να διαχωρίσει τον εαυτό της από τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρότζεκτ προέκυψε από μια ιδέα του Τζακ Ντόρσεϊ, ιδρυτή του Twitter, ο οποίος είπε ότι ήλπιζε να οικοδομήσει ένα «αποκεντρωμένο» κοινωνικό δίκτυο. Αυτό σήμαινε τη δημιουργία της εφαρμογής με ένα «ανοιχτό πρωτόκολλο», το οποίο κρατά τη δύναμη της πλατφόρμας και τη λήψη αποφάσεων μακριά από τα χέρια οποιασδήποτε εταιρείας ή ομάδας ανθρώπων. Η Bluesky αρχικά χρηματοδοτήθηκε με επιχορήγηση από το Twitter υπό τον Ντόρσεϊ. Ο Μασκ έκοψε τους δεσμούς με την ομάδα Bluesky αφότου αγόρασε το Twitter.



Από εκεί, μια ομάδα, περίπου έξι άτομα, με επικεφαλής την Γκράμπερ, άρχισε να χτίζει το «πρωτόκολλο AT». Αυτός είναι ένας τεχνικός όρος για τον κώδικα που ουσιαστικά θα επέτρεπε σε ανεξάρτητους προγραμματιστές να δημιουργήσουν τα δικά τους κοινωνικά δίκτυα πάνω του, επιτρέποντας παράλληλα στους ανθρώπους να μεταφέρουν την ψηφιακή τους ταυτότητα και τις πληροφορίες τους σε διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνολογία, λένε τα στελέχη της Bluesky, οι άνθρωποι μπορούν να προσαρμόσουν τους δικούς τους αλγόριθμους για να βλέπουν τα είδη των αναρτήσεων που θέλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Αντίθετα, το Facebook και το TikTok εγκλωβίζουν τους ανθρώπους στις πλατφόρμες τους, και δυσκολεύουν τη μετάβασή τους σε ανταγωνιστές. Οι εφαρμογές είναι γνωστές ως «περιτοιχισμένοι κήποι», που σημαίνει ότι ό,τι δημοσιεύεται σε μεμονωμένες πλατφόρμες παραμένει αποκλειστικά σε αυτές. (Τον Μάρτιο, η Meta χαλάρωσε αυτή τη στάση επιτρέποντας στους χρήστες να ενεργοποιήσουν μια επιλογή που κοινοποιεί τις αναρτήσεις τους στο Threads και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.)



Η Bluesky κέρδισε έδαφος αφότου ο Μασκ άρχισε να κάνει ριζικές αλλαγές στο X, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης λογαριασμών που πλήρωναν για την «μπλε» κατάσταση επαλήθευσης (blue check) και της κατάργησης των κανόνων εποπτείας περιεχομένου. Καθώς έβαλε λιγότερα όρια στην ομιλία στο Χ, μερικοί άνθρωποι αναζήτησαν μια λιγότερο επιβλαβή διαδικτυακή ατμόσφαιρα στο Bluesky. Τον Σεπτέμβριο, η δημοτικότητα του Bluesky αυξήθηκε μετά την απαγόρευση του X στη Βραζιλία, όταν ο Μασκ αρνήθηκε να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση για αναστολή ορισμένων λογαριασμών. Περισσότερα από τρία εκατομμύρια άτομα προσχώρησαν στο Bluesky. Η τελευταία μιάμιση εβδομάδα ήταν ένα σημείο καμπής.



Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές, χρήστες του X έχουν εγκαταλείψει την πλατφόρμα λόγω των στενών δεσμών του Mασκ με τον Tραμπ. Συχνά συρρέουν στο Bluesky. Περισσότεροι από 116.000 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες απενεργοποίησαν τους X λογαριασμούς τους την επομένη των εκλογών.



Παράλληλα, η βρετανική εφημερίδα The Guardian ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα δημοσιεύει περιεχόμενο στους επίσημους λογαριασμούς της στο Χ (πρώην Twitter), επικαλούμενη «το συχνά δυσάρεστο περιεχόμενο που προωθείται ή βρίσκεται στην πλατφόρμα». Ο Guardian έχει περισσότερους από 80 λογαριασμούς στο X με περίπου 27 εκατομμύρια ακόλουθους.

Ανάλογες αποφάσεις έχουν πάρει πολλές ακόμα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς, όπως άλλα ΜΜΕ, διαφημιστικές εταιρείες ή και αθλητικοί σύλλογοι.

Παραφράζοντας την αμερικανική έκφραση «Sky is the limit» (άνοδος χωρίς όρια για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο), «Bluesky is the limit». Θα λέγαμε ότι και η εκρηκτική άνοδος χωρίς όρια, ελλοχεύει και εκρηκτικές προκλήσεις για τη νέα εφαρμογή.

Πηγή: skai.gr

