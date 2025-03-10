Google: Επαναφέρει στο Android χρήσιμη λειτουργία

Μετά από προτροπές πάρα πολλών χρηστών τα τελευταία χρόνια, η Google επαναφέρει στο Android μια χρησιμότατη λειτουργία που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα iPhone της Apple και της σειράς Galaxy της Samsung.

Πρόκειται για widgets (γραφικά στοιχεία) στην οθόνη κλειδώματος που επιτρέπουν στον χρήστη πληροφορίες με μια ματιά, χωρίς να μπαίνουν στον κόπο να εισέρχονται στη home screen.

Η Google είχε πρώτη προσθέσει αυτό το χαρακτηριστικό το 2012 στην έκδοση του λειτουργικού της Android 4.2 Jelly Bean, αλλά το αφαίρεσε στην έκδοση 5 επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Το 2022 η Apple εισήγαγε γραφικά στοιχεία στην οθόνη κλειδώματος για το iPhone στο iOS 16, και ακολούθησαν η Samsung με το One UI 6 και κινεζικές εταιρείες. Ωστόσο, η εγγενής υποστήριξη της λειτουργίας στο Android αναμένεται να επιτρέψει σε πολλές εταιρείες λογισμικού την υποστήριξη widgets στην οθόνη κλειδώματος στις εφαρμογές τους, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει.

Η Google αναφέρει ότι τα widgets θα επιστρέψουν σε smartphones και tablets και η αρχή γίνεται με το Pixel Tablet.

Το Android 16 είναι ακόμα σε δοκιμαστική έκδοση beta, με την επίσημη κυκλοφορία να αναμένεται τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

