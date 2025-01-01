Σύμπαν: Σεληνιακές εκλείψεις και γεωμαγνητικές καταιγίδες φέτος

Ζευγάρι σεληνιακών εκλείψεων αναμένεται να δούμε εντός του 2025 σύμφωνα με το Associated Press, παραθέτοντας με τα αστρονομικά και κοσμολογικά φαινόμενα του νέου έτους.

Η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου είναι το 2026 ωστόσο, παρέλαση έξι πλανητών τον Ιανουάριο που θα είναι ορατή για εβδομάδες θα σημειωθεί τον Ιανουάριο ενώ τον Φλεβάρη θα μπορέσουμε να δούμε και τον Ερμή.

«Γειτονικοί» μας πλανήτες, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος θα σχηματίσουν τόξο από τα μέσα Ιανουαρίου και θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι μετά τη δύση του ηλίου ενώ τηλεσκόπιο θα χρειαστεί μόνο για να δούμε τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό.

Σχετικά με τις εκλείψεις, το φεγγάρι θα εξαφανιστεί για περισσότερο από μία ώρα πάνω από τη Βόρεια και Νότια Αμερική στις 14 Μαρτίου.

Δύο εβδομάδες αργότερα θα ακολουθήσει μερική έκλειψη Ηλίου ορατή από το Μέιν, τον ανατολικό Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ευρώπη, τη Σιβηρία και τη βορειοδυτική Αφρική.

Η κοσμική διπλή έκλειψη θα επαναληφθεί τον Σεπτέμβριο με μια ακόμη μεγαλύτερη ολική έκλειψη Σελήνης πάνω από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία και μια μερική έκλειψη Ηλίου δύο εβδομάδες αργότερα.

Τρεις υπερ- πανσέληνοι αναμένονται φέτος τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Η υπερσελήνη του Νοεμβρίου θα πλησιάσει πιο κοντά στα 356.980 χιλιόμετρα.

Παράλληλα αναμένονται περισσότερες γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Στις καταιγίδες από πεφταστέρια, οι Περσείδες και οι Διδυμίδες είναι κλασικά πρωταγωνιστές τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο, αντίστοιχα. Αλλά βροχές μετεωριτών όπως οι Λυρίδες τον Απρίλιο, οι Ωριωνίδες τον Οκτώβριο και οι Λεωνίδες τον Νοέμβριο.

