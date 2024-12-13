ΗΠΑ-νομοθέτες: Apple και Google να αφαιρέσουν το TikTok από τα app stores στις 19/01

Ο πρόεδρος και κορυφαίος Δημοκρατικός σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την Κίνα είπε την Παρασκευή στους Διευθύνοντες Συμβούλους της Google Alphabet GOOGL.O και της Apple AAPL.O ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να αφαιρέσουν το TikTok από τα app stores στις 19 Ιανουαρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ επικύρωσε νόμο που απαιτεί από την κινεζική ByteDance να εκχωρήσει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφορετικά θα αντιμετωπίσει απαγόρευση. Ο εκπρόσωπος John Moolenaar, Ρεπουμπλικανός, και ο εκπρόσωπος Raja Krishnamoorthi προέτρεψαν ξεχωριστά τον διευθύνοντα σύμβουλο του TikTok, Shou Zi Chew, να πουλήσει την εφαρμογή σύντομων βίντεο που χρησιμοποιείται από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς. Το Κογκρέσο ενήργησε αποφασιστικά για να υπερασπιστεί την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και να προστατεύσει τους Αμερικανούς χρήστες του TikTok από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Προτρέπουμε το TikTok να εκτελέσει αμέσως ειδική εκχώρηση, έγραψαν οι νομοθέτες.

