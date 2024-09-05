Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να υπογράψουν την πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI, ΤΝ), αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Οι τρεις πρόκειται να υπογράψουν σήμερα τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η οποία προσθέτει πως η σύμβαση καταρτιζόταν για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών από περισσότερες από 50 χώρες, περιλαμβανομένων του Καναδά, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Οι ΗΠΑ «δεσμεύονται να εξασφαλίζουν ότι οι τεχνολογίες AI υποστηρίζουν τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες» και βλέπουν «τη σημαντική προστιθέμενη αξία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χώρο αυτό», δήλωσε στην εφημερίδα ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Είναι η πρώτη (συμφωνία) που είναι πραγματικά δεσμευτική παγκοσμίως και συνασπίζει επίσης μια ομάδα πολύ διαφορετικών μεταξύ τους χωρών», δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βρετανός υπουργός Τεχνολογίας Πίτερ Κάιλ.

Η συνθήκη πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με την οποία αντιμετωπίζονται ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου, καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης (CAI).

Η CAI οριστικοποίησε τον Μάρτιο το σχέδιο της σύμβασης. Στη συνέχεια η σύμβαση υιοθετήθηκε στις 17 Μαΐου από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρόκειται να ανοίξει για υπογραφές σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, στο Βίλνιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

