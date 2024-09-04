Βίντεο με ένα σκύλο να κάθεται σαν να ήταν άνθρωπος σε κανονική θέση στο αεροπλάνο έχει γίνει viral στο TikTok. Μάλιστα, όχι απλά κάθεται αλλά αρνείται και να παραχωρήσει τη θέση του στον πραγματικό επιβάτη που έχει κλείσει το αντίστοιχο εισιτήριο.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τον @hit_isacu και έχει συγκεντρώσει 3,4 εκατομμύρια προβολές από τότε που κοινοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου.

Ως λεζάντα τίθεται στο απόσπασμα: "POV [άποψη]: Cuando a tu perro rescatado se le suben los humos," μεταφράζεται σε: "Όταν τα σκυλιά διασώστες ενθουσιάζονται πολύ."

Το βίντεο δείχνει έναν σκύλο να κάθεται σε μια αεροπορική θέση, ενώ μια γυναίκα στέκεται στο διάδρομο και κοιτάζει το κουτάβι, περιμένοντας να καθίσει στη θέση της. Ο σκύλος αμετακίνητος παραμένει καθισμένος ενώ κοιτάζει με κενό βλέμμα στο πάτωμα, όπου φαίνεται ένας άλλος σκύλος κουλουριασμένος πάνω σε μια κουβέρτα.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι απολαυστικά

Οι χρήστες του TikTok διασκέδασαν με τη στάση του σκύλου στο αεροπλάνο στο viral βίντεο.

«Δεν βλέπω τίποτα μη φυσιολογικό εδώ, συμπεριφέρεται τέλεια», @alfiethelabby.

Ο χρήστης claudiabarboza735 είπε "σαν λόρδος ο μαυρούλης".

"Blacky tipo: ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΗ", έγραψε το dennmakeupstudio.

Ταξιδεύοντας με κατοικίδια σε αεροπλάνο

Ενώ οι αερομεταφορείς των ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίζουν τους σκύλους ως ζώα υπηρεσίας και να επιτρέπουν τη μεταφορά τους στις πτήσεις, οι κανόνες για τα κατοικίδια υπόκεινται στην πολιτική της κάθε αεροπορικής εταιρείας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας προτείνει να επικοινωνήσετε με την αεροπορική σας εταιρεία για να επιβεβαιώσετε την πολιτική της για τα κατοικίδια πριν από τα ταξίδια σας.

Όσο και αν ο σκύλος, ο φίλος μας στο viral κλιπ μπορεί να ήθελε να ταξιδέψει σε κανονική αεροπορική θέση, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορεί να απαιτήσουν από το κατοικίδιο ζώο να παραμείνει στο μεταφορέα κατοικίδιων για ολόκληρη την πτήση, σημειώνει η FAA.

