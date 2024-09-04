Αστεροειδής θα καεί στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τις Φιλιππίνες σε λίγες ώρες

Ένας αστεροειδής που είναι με δυσκολία 1 μέτρο θα καεί στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τις Φιλιππίνες κοντά στο νησί Λουζόν σε λίγες ώρες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Τον αστεροειδή που ονομάζεται CAQTDL2, ανακάλυψε η Catalina Sky Survey, σήμερα το πρωί. Τέτοιου είδους αστεροειδείς του ενός μέτρου εκτιμάται ότι θα χτυπούν τη Γη περίπου κάθε δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία, αν και πολύ σπάνια εντοπίζονται πριν χτυπήσουν τον πλανήτη.

«Αυτός είναι μόλις ο ένατος αστεροειδής που έχει εντοπίσει ποτέ η ανθρωπότητα πριν από την πρόσκρουση», έγραψε η ESA στο Twitter.

Ο αστεροειδής αυτός είναι ακίνδυνος, όπως μεταδίδει το CNN, καθώς είναι αρκετά μικρό ώστε να καεί στην ατμόσφαιρά της Γης κατά την είσοδο του σε αυτήν. Οι άνθρωποι στην περιοχή μπορεί να δουν μια εντυπωσιακή βολίδα. Ωστόσο, η νεφοκάλυψη από τον κοντινό τυφώνα Yagi θα μπορούσε να δυσκολέψει τις παρατηρήσεις της βολίδας.

Ο τυφώνας Yagi έπληξε τις βόρειες Φιλιππίνες ως τροπική καταιγίδα τις τελευταίες ημέρες και τώρα ισοδυναμεί με τυφώνα κατηγορίας 3, που βρίσκεται περίπου 250 μίλια (400 χιλιόμετρα) δυτικά της Λουζόν των Φιλιππίνων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.