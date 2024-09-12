Μαθητές που σχεδίασαν μια συσκευή η οποία προειδοποιεί τις κοινότητες που είναι επιρρεπείς στο να εκδηλώσουν πυρκαγιά κέρδισαν το βραβείο UK James Dyson.

Η Dyson, η οποία έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Malmesbury, Wiltshire, διοργανώνει τα βραβεία κάθε χρόνο για να ενθαρρύνει τους εκκολαπτόμενους εφευρέτες να βρουν λύσεις σε ζητήματα, σύμφωνα με το BBC.

Φετινός νικητής είναι η συσκευή Pyri, ένας βιοδιασπώμενος ανιχνευτής από κερί και κάρβουνο που στέλνει ραδιο-σήματα σε ευάλωτες κοινότητες.

H Dyson δήλωσε ότι η εφεύρεση είναι ένα «υπέροχο παράδειγμα» μιας καινοτόμου ιδέας που αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο πρόβλημα.

Το Pyri είναι προϊόν των μαθητών Richard Alexandre, Karina Gunadi, Blake Goodwyn και Tanghao Yu.

Ο Alexandre ανέφερε ότι εμπνεύστηκε τη δημιουργία του, αφού είδε την καταστροφή από πυρκαγιές στη χώρα του.

«Ως Βραζιλιάνος, για μένα έχει μεγάλη σημασία σε προσωπικό επίπεδο η συσκευή που δημιουργήσαμε αφού είδα από πρώτο χέρι την καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στο Pantanal», είπε.

«Καθώς αυτή η καταστροφή φαίνεται να συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο, ελπίζουμε ότι με το Pyri θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε πυρκαγιές αρκετά νωρίς για να προστατεύσουμε τη γη από αυτού του είδους την καταστροφή στο μέλλον».

Πώς κρίθηκε η επιτυχία της συσκευής

Οι συμμετοχές για το εθνικό βραβείο κρίνονται από μια εξωτερική επιτροπή και έναν μηχανικό της Dyson.

Στη συνέχεια, τα 20 καλύτερα έργα εξετάζονται από τον Sir James Dyson, ο οποίος επιλέγει τους νικητές, οι οποίοι κερδίζουν ένα έπαθλο £5.000.

Η Rumyana Dancheva, Senior Design Engineer της Dyson, δήλωσε: «Η ομάδα Pyri έχει αναπτύξει ένα συναρπαστικό προϊόν με μια συναρπαστική εικόνα της λειτουργικότητας, της τεχνολογίας, του σχήματος και της βιωσιμότητας.

«Έχει τη δυνατότητα να έχει τεράστιο θετικό αντίκτυπο τόσο στους ανθρώπους όσο και στο περιβάλλον μέσω του έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.