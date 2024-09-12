Τρεις άνθρωποι εκτοξεύτηκαν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) σήμερα (11 Σεπτεμβρίου) με μια ρωσική κάψουλα Soyuz, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται σε τροχιά της Γης στους 19.

«Με το τρίο να βρίσκεται τώρα σε τροχιά, υπάρχει ρεκόρ 19 ατόμων σε τροχιά», είπε η σχολιαστής της NASA, Άννα Σνάιντερ κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής μετάδοσης του πρακτορείου για την αποβίβαση του Σογιούζ.

Το παλιό ρεκόρ ήταν 17, που σημειώθηκε πέρυσι.

Το Soyuz που εκτοξεύτηκε σήμερα μεταφέρει τον Don Pettit της NASA και τους κοσμοναύτες Alexey Ovchinin και Ivan Vagner. Το τρίο αναμένεται να φτάσει στο ISS περίπου στις 3:30 μ.μ. EDT (1930 GMT), μόλις τρεις ώρες μετά την εκτόξευση.

Ο κορυφαίος κοσμοναύτης της Roscosmos Ivan Vagner, ο αστροναύτης της NASA Don Pettit, ο κεντρικός και ο κοσμοναύτης της Roscosmos Alexey Ovchinin, χαιρετούν πριν από την επιβίβαση στο διαστημόπλοιο Soyuz MS-26 για εκτόξευση, Τετάρτη 11 Σεπτέμβρη 2024 στο κοσμοδρόμιο Baikonur στο Καζακστάν/ ΦΩΤΟ AP

LIVE: NASA astronaut Don Pettit (@Astro_Pettit) is set to lift off to the @Space_Station from Kazakhstan aboard a Soyuz spacecraft. Launch is scheduled for 12:23pm ET (1623 UTC). https://t.co/LwF82zcPQd

Θα ενωθούν με εννέα άτομα στο εργαστήριο που βρίσκεται σε τροχιά και θα βρεθούν με τους αστροναύτες της NASA Michael Barratt, Tracy Caldwell-Dyson, Matthew Dominick, Jeanette Epps, Barry Wilmore και Suni Williams και τους κοσμοναύτες Nikolai Chub, Alexander Grebenkin και Oleg Kononenko..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.