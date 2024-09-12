Τρεις άνθρωποι εκτοξεύτηκαν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) σήμερα (11 Σεπτεμβρίου) με μια ρωσική κάψουλα Soyuz, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται σε τροχιά της Γης στους 19.
«Με το τρίο να βρίσκεται τώρα σε τροχιά, υπάρχει ρεκόρ 19 ατόμων σε τροχιά», είπε η σχολιαστής της NASA, Άννα Σνάιντερ κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής μετάδοσης του πρακτορείου για την αποβίβαση του Σογιούζ.
Το παλιό ρεκόρ ήταν 17, που σημειώθηκε πέρυσι.
Το Soyuz που εκτοξεύτηκε σήμερα μεταφέρει τον Don Pettit της NASA και τους κοσμοναύτες Alexey Ovchinin και Ivan Vagner. Το τρίο αναμένεται να φτάσει στο ISS περίπου στις 3:30 μ.μ. EDT (1930 GMT), μόλις τρεις ώρες μετά την εκτόξευση.
LIVE: NASA astronaut Don Pettit (@Astro_Pettit) is set to lift off to the @Space_Station from Kazakhstan aboard a Soyuz spacecraft. Launch is scheduled for 12:23pm ET (1623 UTC). https://t.co/LwF82zcPQd
— NASA (@NASA) September 11, 2024
Θα ενωθούν με εννέα άτομα στο εργαστήριο που βρίσκεται σε τροχιά και θα βρεθούν με τους αστροναύτες της NASA Michael Barratt, Tracy Caldwell-Dyson, Matthew Dominick, Jeanette Epps, Barry Wilmore και Suni Williams και τους κοσμοναύτες Nikolai Chub, Alexander Grebenkin και Oleg Kononenko..
- Τους πρώτους λεπτομερείς χάρτες των μαγνητικών πεδίων του στέμματος του Ήλιου δημιούργησε το τηλεσκόπιο Daniel K. Inouye
- Σοκολάτα από τεχνητή νοημοσύνη στο εργαστήριο - Πώς οι εταιρείες καταπολεμούν την άνοδο της τιμής του κακάο
- Δισεκατομμυριούχος βγαίνει για περίπατο στο Διάστημα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.