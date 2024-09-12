Ολοκληρώθηκε ο πρώτος ιδιωτικός διαστημικός περίπατος της αποστολής Polaris Dawn.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K September 12, 2024

«Ο διαστημικός περίπατος Polaris Dawn έχει πλέον ολοκληρωθεί», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή της η Space X.

The Polaris Dawn spacewalk is now complete, marking the first time commercial astronauts have completed a spacewalk from a commercial spacecraft! Congratulations to @rookisaacman, @Gillis_SarahE, @KiddPoteet, @annawmenon, and to all the SpaceX teams! — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Όπως μεταδίδει το BBC News όλοι μέσα στο διαστημικός σκάφος είναι υγιείς και σύντομα θα μπορούν να βγάλουν τις στολές τους.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Jared Isaacman είναι ο πρώτος ερασιτέχνης αστροναύτης που περπατάει στο διάστημα.

«Πίσω στο σπίτι έχουμε όλοι πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά από εδώ η Γη σίγουρα μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο», λέει καθώς βγαίνει στο διάστημα, όπως μεταδίδει το BBC News.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Ο Jared Isaacman - που χρηματοδοτεί την αποστολή Polaris Dawn που εκτοξεύθηκε την Τρίτη και είναι επικεφαλής της - ολοκλήρωσε τις δοκιμές κινητικότητας της στολής του και τώρα είναι πίσω στο Dragon.

Polaris Dawn's Mission Commander @rookisaacman has completed his suit mobility tests and is now back inside Dragon pic.twitter.com/oyEvjEKfRo — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Ο επικεφαλής δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έκανε τις δοκιμές κινητικότητας στολής ενώ το Dragon πετούσε μεταξύ Αυστραλίας και Ανταρκτικής

Commander @rookisaacman conducting suit mobility tests while Dragon flies between Australia and Antarctica pic.twitter.com/yj3vFOTNzQ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Η ειδική της αποστολής Sarah Gillis ακολούθησε, βγήκε στο διάστημα, έκανε την ίδια σειρά δοκιμών κινητικότητας στολής και πλέον είναι πίσω στο διαστημόπλοιο.

Mission Specialist @Gillis_SarahE is conducting the same series of suit mobility tests @rookisaacman completed pic.twitter.com/XbS6SNFv3a — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Το εσωτερικό του Dragon καθώς το διαστημόπλοιο συνεχίζει να διεξάγει τον έλεγχο διαρροής καταπακτής.

View of inside Dragon as the spacecraft continues to repress and conduct the hatch leak check pic.twitter.com/mZAQzKLtVT — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

History is made as Jared Isaacman exits SpaceX's Dragon craft to carry out the first-ever privately funded spacewalk



Follow live https://t.co/HHoCQu98PN pic.twitter.com/xIt0zQT0kK — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 12, 2024

Η ομάδα των 4 αναμένεται να επιστρέψει στη Γη το Σάββατο.

The first spacewalk from Dragon has begun! pic.twitter.com/XRWmgi4q7f — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.