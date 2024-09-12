Λογαριασμός
Οι πρώτοι «ερασιτέχνες» αστροναύτες περπατούν στο διάστημα: «Η Γη σίγουρα μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο» (Βίντεο)

Η αποστολή Polaris Dawn εκτοξεύθηκε την Τρίτη - Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Jared Isaacman γίνεται ο πρώτος «ερασιτέχνης» αστροναύτης που βγαίνει στο διάστημα

Jared Isaacman - Polaris Dawn

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος ιδιωτικός διαστημικός περίπατος της αποστολής Polaris Dawn.

«Ο διαστημικός περίπατος Polaris Dawn έχει πλέον ολοκληρωθεί», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή της η Space X.

Όπως μεταδίδει το BBC News όλοι μέσα στο διαστημικός σκάφος είναι υγιείς και σύντομα θα μπορούν να βγάλουν τις στολές τους.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Jared Isaacman είναι ο πρώτος ερασιτέχνης αστροναύτης που περπατάει στο διάστημα.

«Πίσω στο σπίτι έχουμε όλοι πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά από εδώ η Γη σίγουρα μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο», λέει καθώς βγαίνει στο διάστημα, όπως μεταδίδει το BBC News.

Ο Jared Isaacman - που χρηματοδοτεί την αποστολή Polaris Dawn που εκτοξεύθηκε την Τρίτη και είναι επικεφαλής της - ολοκλήρωσε τις δοκιμές κινητικότητας της στολής του και τώρα είναι πίσω στο Dragon.

Ο επικεφαλής δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έκανε τις δοκιμές κινητικότητας στολής ενώ το Dragon πετούσε μεταξύ Αυστραλίας και Ανταρκτικής

Η ειδική της αποστολής Sarah Gillis ακολούθησε, βγήκε στο διάστημα, έκανε την ίδια σειρά δοκιμών κινητικότητας στολής και πλέον είναι πίσω στο διαστημόπλοιο.

Το εσωτερικό του Dragon καθώς το διαστημόπλοιο συνεχίζει να διεξάγει τον έλεγχο διαρροής καταπακτής.

Η ομάδα των 4 αναμένεται να επιστρέψει στη Γη το Σάββατο.

