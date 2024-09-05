Την τελευταία στιγμή πήραν είδηση οι επιστήμονες ότι ο αστεροειδής 2024 RW1, μόλις λίγες ώρες πριν την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης.

Oh to witness something like this with the naked eye. One could only dream.



Asteroid 2024 RW1 #CAQTDL2

Source: https://t.co/fZzRl9F9Lu pic.twitter.com/vUXPq6gDb8 September 4, 2024

Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος αστεροειδής, που έπεσε στις Φιλιππίνες, έχει πολύ μικρό μέγεθος, καθώς ήταν μόνο ένα μέτρο και έτσι δεν κατέστη επικίνδυνος για τη Γη. Κάηκε με την είσοδό του στην ατμόσφαιρά της.

Ωστόσο, στο σημείο που έπεσε έγινε η νύχτα μέρα και ο ουρανός άστραψε στιγμιαία, όπως φαίνεται σε βίντεο, γεγονός που αποτέλεσε ένα απίστευτο θέαμα για τους κατοίκους της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.