Την τελευταία στιγμή πήραν είδηση οι επιστήμονες ότι ο αστεροειδής 2024 RW1, μόλις λίγες ώρες πριν την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης.
Oh to witness something like this with the naked eye. One could only dream.
Asteroid 2024 RW1 #CAQTDL2
Source: https://t.co/fZzRl9F9Lu pic.twitter.com/vUXPq6gDb8— ່ (@chaekkungs) September 4, 2024
Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος αστεροειδής, που έπεσε στις Φιλιππίνες, έχει πολύ μικρό μέγεθος, καθώς ήταν μόνο ένα μέτρο και έτσι δεν κατέστη επικίνδυνος για τη Γη. Κάηκε με την είσοδό του στην ατμόσφαιρά της.
🚨 ☄️ #Wow#WATCH : Video footage of an asteroid hit the Philippines.#Philippines #Asteroid #Sky pic.twitter.com/KkeBFcYNQ1— upuknews (@upuknews1) September 5, 2024
Ωστόσο, στο σημείο που έπεσε έγινε η νύχτα μέρα και ο ουρανός άστραψε στιγμιαία, όπως φαίνεται σε βίντεο, γεγονός που αποτέλεσε ένα απίστευτο θέαμα για τους κατοίκους της περιοχής.
🚨 ☄️ #Wow#WATCH : Video footage of an asteroid hit the Philippines.#Philippines #Asteroid #Sky pic.twitter.com/KkeBFcYNQ1— upuknews (@upuknews1) September 5, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.